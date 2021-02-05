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【冒牌車厘子】海關油麻地果欄檢約200盒冒牌車厘子　價錢較真貨便宜約3成【內附分真假貼士】

社會 12:35 2021/02/05

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海關油麻地果欄檢約200盒假冒澳洲塔斯曼尼亞車厘子。

香港海關於油麻地果欄一間商舖檢獲約200盒冒牌車厘子，拘捕一名41歲女售貨員，懷疑有人用平價車厘子，假冒澳洲塔斯曼尼亞車厘子，價錢較真貨便宜約3成，惟相信流出市場的假貨有限。

海關早前收到市民舉報，並於昨日展開行動，在油麻地果欄一間商舖檢獲196盒冒牌車厘子，重約400公斤，市值約8萬元，拘捕一名41歲女售貨員，涉嫌違反《商品及說明條例》。

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海關指出，冒牌車厘子每盒售約300至450元，較正貨平約3成，然而兩盒有多個地方不同，包括來源地、盒上的車厘子圖片以及產品編號等。真貨車厘子的來源地是澳洲，而冒牌貨的來源地為未知。包裝方面，冒牌車厘子是仿照正貨的包裝，惟盒上的車厘子圖片顏色不同，而內裡的膠袋亦沒有商標；全批假貨印有相同的產品編號，真貨的每個產品編號均是獨立編號，不會重複。

海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁5年及罰款50萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

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記者：郭詩詩

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