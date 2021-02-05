【情人節預演】紅顏知己約上酒店預演情人節　港男怕中伏攜妻赴約開門驚見最震撼畫面

▲ 紅顏知己約上酒店預演情人節，港男怕中伏攜妻赴約，開門卻驚見好友最震撼畫面。

一男一女共處一室容易令人想歪！一名港男日前於討論區發帖分享有趣經歷，指自己是有婦之夫，早前一名相識10年的紅顏知己透露結識新對象，但因長時間單身，便邀請港男到酒店預演情人節。港男對於好友的邀請不知如何是好，便於網上討論區向網民求助。

一名港男於討論區以「我個十年紅顏知己，冇啦啦話要同我去酒店預演情人節」為題，講述自己是一名有婦之夫，身邊有一名從中學已相識10年的紅顏知己，因女方「男仔頭」，二人一直以好兄弟相待。港男表示，太太也認識女方，即使二人單獨外出也相信丈夫，認為雙方不會有染。

紅顏知己約上酒店預演情人節

直到近日，紅顏知己突然發信息約會港男，他毫不猶豫地答應，「我諗住到時順便買情人節禮物俾老婆。」沒想到，紅顏知己約會港男同樣因為情人節，她透露早前結識新對象，希望二人在情人節到酒店共進晚餐，「佢話好耐無拍拖，所以搵我練習吓。」由於現時實施禁堂食令，晚上6時後禁堂食，

所以先約上房，就叫我幫佢預演情人節！

帶同妻子一同上酒店

港男對紅顏知「進擊」的要求感到非常苦惱，「孤男寡女又話唔話比老婆聽好？」最後，港男聽從網民建議，為怕中伏及踩中妻子設下的陷阱，便帶同妻子到酒店。

開門驚見好有最震撼畫面

港男先帶妻子上酒店房，而紅顏知己及後出現。當時，由妻子開門，沒想到她穿著一件如「變態露體狂」的外套，

我老婆問佢你唔熱咩？點知佢一關門就除褸，入面居然係吊帶DEEP V……

港男補充，稱紅顏知己雖然性格男仔頭，但樣貌中上。結果，由妻子代替港男與紅顏知己親熱，「跟住佢哋一路玩到過夜。最後我就訓咗喺梳化，佢哋就玩到攰喺床度訓到第二朝。」港男感謝網民獻計，「如果唔係個十年紅顏知己咁對我，我真係唔知自己會點呀！講返聲多謝先！」

網民：零分重作！

事件引來網民熱烈討論，稱紅顏知己的行為非常詭異，更有人質疑港男作故事。

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責任編輯︰王明芳