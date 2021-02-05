【靈堂辦婚禮】「深情夫」為癌逝妻殯儀館補辦婚禮　外母踢爆炒作求財極速識新女友

▲ 一名丈夫曾為癌逝妻子在靈堂辦婚禮，一年多後被外母斥責仍藉此炒作。

一年多前，一名深情丈夫為癌逝妻在殯儀館補辦婚禮，影片在網上爆紅，賺人熱淚。可是外母最近向女婿發出律師信，要求他將相關影片下架，並指控他利用女兒去炒作，幫助自己生意，而且女婿於「婚禮」後的百日內，已極速結識新女友，質疑女婿只是做戲扮深情。

綜合內地傳媒報道，現年約37歲的徐世南於2019年10月20日，在大連一間殯儀館內「迎娶」因乳腺癌病逝的妻子楊柳，當日是楊柳的頭七日子，原本應是舉辦葬禮，但卻「驚喜」變成婚禮，連楊柳的媽媽也被蒙在鼓裡，「我更不知道他還請來了媒體記者。」

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開專門帳號分享「婚禮」影片

徐世南早已邀請了媒體採訪拍下多條影片，引起全國關注，不少網民都被他「愛妻號」形象感動。徐世南其後再於影音平台開設專門帳號，以發布相關影片，至今獲得30多萬人追蹤。

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在影片中可見，靈堂中擺放大量鮮花，並有2個大屏幕播放著楊柳生前的照片；而在棺材中的楊柳身穿白色婚紗，被169盆網友贈送的鮮花圍繞著，徐世南則對亡妻痛哭流涕，場面令人動容。

骨灰放殯儀館 夫禁下葬

「婚禮」1年多後的今天，楊柳的骨灰還存放在殯儀館內未能下葬，外母指控是徐世南不准許，「連去殯儀館看女兒骨灰的機會都沒有。」她未能為女兒入土為安，成為了她的心病。

▲ 徐世南開設專門帳號發放與亡妻的影片，還將婚禮的影片置頂。（影片截圖）

然而，半個多月前，外母從鄰居口中得知，女兒在「婚禮」及生前的影片仍在網上瘋傳，再次揭開她痛失愛女的傷疤，她痛斥女婿特意開專門帳號，至今已發布逾百條影片，並將「婚禮」的影片置頂。

即使他愛她，埋在心裡不行嗎？人已經不在了，為甚麼不能讓她安息？

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妻死後百日識新女友

外母質疑女婿只為炒作，在女兒死後不到100日內，女婿已結識到新女朋友，他仍上載與女兒影片只為塑造「愛妻號」形象，博取點擊率，並幫助其海味生意。目前外母只希望徐世南能下架相關影片，目前已委託律師向徐世南發出律師信。

徐世南否認炒作，並揚言不會下架，因自己的確一直想念亡妻，才發布與亡妻的相關影片，並藉此鼓勵更多癌症病人。他又言，兩人於2013年簽紙結婚後，一直計劃裝修房子辦婚禮，可是楊柳翌年證實患乳腺癌，婚禮需要擱置，之後她因化療影響外觀，愛美的她不願再辦婚禮，故徐世南才於葬禮補辦。

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責任編輯︰林綺玲