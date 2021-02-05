【奪命意外】獨自去超市搭扶手電梯坐梯級　7歲男童羽絨卡電梯遭捲進慘死

▲ 湖南有一名7歲男童羽絨外套攝入自動扶手電梯，發生奪命意外。

搭扶手電梯要打醒十二分精神，家長切勿讓孩子獨自乘坐，陪同時亦要留神，否則釀意外，甚至奪命！近日在內地，繼上海發生名3歲男童的右腳掌被捲入扶手電梯遭夾斷意外，湖南有一名7歲男童因外套攝入自動扶手電梯而慘死的事故。

7歲男童獨自「坐」扶手電梯

綜合內地媒體報道，事發於1月31日中午，在湖南一間超級市場內，該名7歲男童的母親是在超級市場附近上班，當時該男童想買零食，媽媽給錢讓他自行去超級市場購買。

▲ 內地一名7歲男童乘扶手電梯時出意外。（影片截圖）

這名7歲男孩獨自乘搭下行的扶手電梯去超市，他坐在電梯級上。當電梯快到地面時，男童的長羽絨外套意外攝入電梯邊，羽絨領口位更勒住了男童頸部。當時人流較少，沒有途人即時發現男童正被勒住，他最後被勒窒息亡，釀成這宗「電梯吃人」的意外。媽媽哭訴回想當時的情況︰

我收到電話說小朋友在急救室，去到時發現我的兒子已死去……

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家人斥超市疏忽要求賠償

男童爸爸直斥超級市場疏忽，若果有工作人員能及時發現，並按動緊急煞停掣，相信兒子可被救回一命。據悉，男童家人要求超級市場賠償150萬元人民幣（約180萬港元）。

超級市場方面回應表示電梯的運作正常，以及旁邊有文字及語音提醒，認為這次意外是男童玩耍所致，據指賠償60萬或70萬人民幣（約72萬或84萬港元）。

男童家人為孩子辦理生後事，同時向鄰居發出簡訊，提醒大家注意小孩安全。當地有關部門則就意外仍調查中，暫時無法確定是否超市扶手電梯故障所造成。

扶手電梯安全指引

據本港機電工程署有關「扶手電梯安全指引」資料，為防意外發生，小童要有大人陪同下方可乘搭扶手電梯；切勿坐在扶手電梯上；出入扶手電梯時應提步，否則容易失卻重心跌倒，鞋子前端亦容易被夾住；當步入扶手電楊後，應小心站穩等等。

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責任編輯︰王明芳