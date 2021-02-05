【狼人女孩】狼人少女為結婚剃毛前後判若兩人　真實樣貌曝光現況令人震驚

▲ 狼人少女為結婚剃毛，前後判若兩人。

泰國一名少女天生與眾不同，面上擁有極多毛髮，自少到大被嘲為「狼人女孩」，但她沒有放棄自己，一直樂觀過生活。數年前她更遇上心儀的男生，打算共偕連理而剃去面上毛髮，引來一時哄動。

▲ 泰國少女Supatra Sasuphan。（圖片來源：Facebook）

綜合外國媒體報道，泰國少女Supatra Sasuphan患有罕見病「先天性遺傳多毛症」，又名「狼人綜合症」（Werewolf Syndrome）的多毛症。疾因是染色體異常所致，面上毛髮會異常生長，至今仍未有根治方法。

由於疾病緣故，她出生起就有呼吸困難的問題，嬰兒時期曾留院觀察治療長達10個月。而小時候更常因外貌而遭到同學嘲笑，為她取綽號如「狼人女孩」、「猴子臉」等。雖然也曾傷心難過，但她仍然笑對人生，父母亦相當支持鼓勵她。

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Supatra熱愛跳舞，曾被健力士世界紀錄列為世上體毛最多的人，受各地媒體持續關注報道。開朗性格令她結交到不少朋友，更在數年前遇上不計較她面上毛髮的男生，計劃共偕連理。

2018年，她在社交平台上張貼自己剃去毛髮的樣子，並在帖文中「放閃」，宣布已婚喜訊，甚至指對方不只是自己的初戀，更是她的今生最愛，一度引起網上哄動，獲不少網民致以祝賀。

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剃去毛髮的Supatra外貌清秀，雖然不是驚世美女，但也有人讚她和愛人有「夫妻相」。然而在2020年，有泰媒曾報道Supatra已與另一男子戀上，並大曬與新男友合照，至於目前她在社交平台上則表示自己是單身。

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責任編輯：羅嘉欣