【引入海外醫生】多名建制派斥「本地永久居民」要求太高　陳沛然批免試執業為倒退至回歸前

▲ 陳肇始重申，國際上只有極少數地方是只有考試才可以註冊，而是有不同途徑讓醫生註冊，希望香港可與時並進。（資料圖片）

本港公立醫院輪候時間長一直為人詬病，特首林鄭月娥昨表示，目前醫管局短缺的達660名醫生。衞生事務委員會今（5日）討論行會成員、立法會議員張宇人及食衞局就引入非本地培訓醫生至公營醫療機構提出的建議。會上多名建制派議員表明支持引入非本地培訓醫生，但質疑當局建議條件太高，如必須為永久性居民會局限來港醫生人數。

食衞局建議引入非本地培訓醫生必須是本港永久性居民、已於認可非本地醫學院畢業及取得當地醫生註冊或專科資格，並須先獲本港公營機構取錄及工作5年，即允許海外醫生在無需通過執業資格考試的情況下來港執業，詳情請看：【下一頁】

行會成員、立法會議員張宇人則提出，因應全球受新冠肺炎疫情影響，考慮到外國醫科生難以進行實習，故建議容許取得認可資格的香港永久性居民（或永久性居民所生的子女）畢業生回港實習，以享與香港兩間大學醫科畢業生同樣的執業路徑。保險界陳健波對此表示支持，並引述有外國醫科生表示，近日因難以在當地實習感到徬徨；旅遊界的姚思榮亦指，「如（只准）海外拿到牌照及必須要是本港永久性居民，能否達到預期（來港）人數？如達不不到數就讓他們來港實習。」

多名建制派議員包括梁志祥、陳健波、周浩鼎、蔣麗芸、姚思榮、葛珮帆、潘兆平等都表明引入非本地培訓醫生，不過民建聯的梁志祥認為有條件過高，如引入醫生必須為本地永久居民，「增加人數一定不多」，梁又質疑香港醫務委員會中醫生比例過多，「所謂利益主義會蓋過專業」；衞生事務委員會主席、民建聯葛珮帆亦認為只要合資格醫生便可來港執業：

點解醫生範疇會有咁多關卡？我覺得保護主義幫不到香港救命。

醫學界陳沛然則指對政府於抗疫期間再提修例建議感失望，過去都會引起社會風波，認為是政治決定，冀日後能就此議題舉行公聽會；對於食衞局建議允許海外醫生在無需通過執業資格考試下可來港執業，陳反問現時是否要返回1997年前的情況，提出1997年回歸前因有英聯邦互認制度，回歸後才修訂須考試：

政府咁大動作，不知對香港未來醫療水平帶來多大影響，可能得不償失。

他又提到新加坡情況，指當地有獨立的移民政策，「沒有每日150（單程證配額）」，而且新加坡只認可中國120多所大學中的4間大學，「食衞局局長係唔係可以做呢個政治決定呢？」

對於田北辰質疑「有限度註冊」與港府提交《醫生註冊(修訂)條例》方案兩者分別；陳沛然解釋指，「有限度註冊」醫生大部分在大學內工作，而不會在醫管局內工作。食衞局局長陳肇始亦指，「有限度註冊」吸引醫生來港數目不足，而且「有限度註冊」來港醫生必須通過執業資格試才可獲正式醫生牌照。

陳肇始又重申，國際上只有極少數地方是只有考試才可以註冊，而是有不同途徑讓醫生註冊，希望香港可與時並進。至於張宇人提出，讓合資格的香港永久性居民（或永久性居民所生的子女）畢業生回港實習，陳肇始指已聽取意見，稱會留意相關情況。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文