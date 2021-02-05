【食不安心】食蘿蔔糕驚見2塊噁心手指甲　網民：電影情節人肉叉燒包？

▲ 網民食蘿蔔糕時食到2塊手指甲。

蘿蔔糕是新年應節食品之一，有台灣網民近日食蘿蔔糕時覺得「臘肉」異常很韌，一吐出發現居然是兩塊指甲，十分噁心！

事主於Facebook專頁「爆怨公社」發文，指日前收工後因為懶得煮飯，於是在家附近一間新開的港式點心買外賣，買了1份3片的蘿蔔糕。豈料吃到最後一片的最後一口時，事主丈夫突然「臉色很屎」：

臘肉也太有韌性了吧，一直咬不斷。

結果吐出來時，居然是2片超級完整的手指甲，感到極度崩潰：

原來他一直嚼的不是肉，是兩片超完整的指甲！！！！！！！！！！！！！！

事主後來致電店家，店家決定補償一份蘿蔔糕，但事主表示已經不敢再食了。

事件引起網民熱烈討論，紛紛指非常噁心：

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責任編輯：羅嘉欣