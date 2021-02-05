【新冠肺炎】確診男李運強涉逃離醫院被判即時監禁6個月　求情指怕打針

▲ 確診男李運強被判即時監禁6個月。

確診新冠肺炎63歲男子李運強於隔離期間涉逃離醫院，事隔逾2天後被尋回，李今（5日）於九龍城裁判法院承認任何人不得使他人蒙受感染的危險罪，並求情指自己身體狀況愈來愈差，又因為得知要打4支「大頭針」，因怕痛而一時魯莽下逃走。裁判官判刑時斥被告行為非常自私，因怕痛而罔顧他人安危，被告逃走後更在街上露宿，連鎖反應可以很大，法庭須指出案件嚴重性，遂判被告監禁6個月。

涉案被告李運強（63歲）今承認1項任何人不得使他人蒙受感染的危險罪。

案情指，於2020年12月7日，被告獲衞生署通知他為新冠肺炎確認診人士的密切接觸者，被告其後到竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，及後被檢出陽性反應，及至12月14日，被告獲轉介到伊利沙伯醫院隔離治療。

惟於同月18日下午5時，醫院清潔工看見被告行出病房，其後當值護士發現被告逃走及後報警。警方前往被告報稱住址，但沒有發現被告，及至同月20日晚上約10時44分，有市民有提供消息，警方其後在長洲街近上海街交界尋回被告，並送返醫院續隔離。

直至12月23日，被告被驗出陰性反應，警方拘捕被告，警誡下被告承認於12月18日逃走，因害怕打針的痛楚。

被告今求情時，指自己健康愈來愈差，希望法官可以從輕發落，罰款了事，讓自己出去過個好年。裁判官隨即反駁，指罰款了事是不可能，必須判監，續問及被告家庭背景及犯案原因。

被告指自己沒有家人，倚靠綜援生活，指逃出醫院當日，院方曾著他收拾物品，及後通知他仍有「4支大頭針未打」。被告指「你知啦，大頭針要打落肚臍，好痛！」，於是一時魯莽才逃走。

被告又指，因家中有細菌，所以逃走後在街上露宿，如果入獄會失去一切，會失去綜援，又指自己早前已排期小腸氣手術，希望法官給予一次機會。

裁判官判刑時指，被告行為非常自私，60多歲仍害怕打針，因為自己怕痛而罔顧他人安危，被告逃走後更在街上露宿，連鎖反應可以很大。裁判官指很多市民都在努力防疫，法庭必須要給予公眾清晰訊息，就是這類案件非常嚴重。最終判處被告監禁6個月，即時入獄。

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記者：王仁昌