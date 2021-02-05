右眼受傷少女阻警查醫療報告案上訴　警方承認已查閱相關報告

▲ （資料圖片）

2019年8.11於尖沙咀右眼受傷的少女K，早前就警方未向她展示手令內容，便向醫院取得其醫療報告而提出司法覆核，K早前被判敗訴，今（5日）提出上訴。警務處一方今於庭上透露，由於K早前敗訴後未有申請要求警方延長封存有關醫療報告的承諾，因此警方已查閱有關報告。上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

代表K的資深大律師夏博義今陳詞時指，《基本法》35條賦予市民提出法律訴訟的權利，而警方拒絕向K提供有關手令的副本，將剝奪她針對手令提出訴訟的權利。上訴庭副庭長林文瀚質疑，即使K欠缺有關手令副本，K清楚知道手令針對的事宜，若然她認為《香港人權法》14條所保障的私生活權利受到侵犯的話，她根本毋須取得手令副本，仍可提出訴訟。夏博義回應指，若然要挑戰一份K從未看過的手令，或會使訴訟流於臆測。

夏搏義續指，提出法律訴訟對市民來說是一個艱難而且昂貴的決定，而且以《香港人權法》14條所保障的私生活權利為基礎而提出訴訟的話，有關手令的合比例性必定成為分析的重點，因此K必須事先知悉手令內容，包括警方搜查其醫療報告的理據等。

代表警務處處長的資深大律師莫樹聯則回應法庭提問指，由於K在上次敗訴後，並沒有申請要求警方承諾繼續封存有關醫療報告，因此警方已查閱上述報告。

莫續指，K早於提出司法覆核前，已向醫院表明她準備就其《香港人權法》所保障的權利受侵犯而提出訴訟，反映欠缺手令副本，根本沒有剝削她提出訴訟的權利。

莫又指基於公共利益及將保障調查過程，警方一般做法均不會披露手令內容。夏博義則質疑，K當日的確身處尖沙咀衝突現場，而且身穿與其他示威者相似的衣著，但警方要調查K有否干犯刑事罪行的話，又何需斟酌其眼部傷勢是由什麼造成？上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：楊詠渝