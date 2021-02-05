【全球首宗】男子80%皮膚三級燒傷失視力　喜覓捐贈者成功移植面部雙手重生

▲ 美國一名男子80%皮膚三級燒傷，成功進行面部及手部移植手術，猶如重生。

美國新澤西州一名22歲男子兩年前遇車禍，80%皮膚三級燒傷。去年8月，他終找到合適捐贈者，進行面部及手部移植手術，確保沒出現排斥反應後，紐約大學朗根醫療中心本周三（3日）宣布手術成功，成為全球首例。

據CNN及太陽報報道，22歲男子Joe DiMeo於2018年駕車時打瞌睡，導致汽車失控，撞向路邊及電線杆，翻側起火。一名途人把他救出，惟Joe DiMeo全身有近80%皮膚三級燒傷，令他失去眼瞼、耳朵和大部分手指，面部及頸項亦有傷疤，傷疤遮蓋其雙眼，生活受限。

去年8月，醫療團隊特拉華州找到一名合適的捐贈者。Joe DiMeo分別進行了手部、面部移植手術約100多次及50次，動用80名醫護人員，合共6個外科手術團隊，手術歷時23小時。

Joe DiMeo遇車禍前後身體的改變：

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手術團隊負責人Eduardo Rodriguez表示，在此之前，全球曾兩次出現同時移植手部、面部的手術，可惜均告失敗。這一次，醫生起初估計只有6%機會，可找到與Joe DiMeo免疫系統兼容的捐贈者。是次手術Joe須更換21條肌腱，3條主要神經、5條主要血管、2條主要骨骼。

Eduardo Rodriguez表示，Joe是他見過最積極的患者，若手術不順，他隨時喪命。Joe術後感謝捐贈者的無私，「沒有他的犧牲，不可能成事」，覺得自己被賦予第二次生命，沒有藉口不接受治療。

最後，他在重症病房住了45天，留醫2個後康復，重新學會張開眼皮、擺動雙手及微笑。在最近一次健身，Joe練習提起眉毛、開合眼睛、吹口哨、豎起大拇指，現在他開始打扮和養活自己。他形容目前情況如嬰兒般去學習，雙手仍需繼續練習。他說：「永不放棄，在隧道盡頭總會見到陽光。」

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責任編輯：羅嘉欣