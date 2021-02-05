【陀槍師姐2021】戴祖儀穿肚兜舊照被嘲MK味濃　懷緬昔日纖瘦身材：脂肪多幾層

▲ 戴祖儀於IG貼出舊照被嘲MK味濃。

有「長腿女神」之稱的歌手戴祖儀近年獲TVB力捧，頻頻為劇集唱插曲，包括近日熱播的劇集《陀槍師姐2021》的插曲。

星途一片光明外，外型甜美的戴祖儀亦深得一眾男粉絲歡心，她於IG發帖文不時引來熱話。昨日（2月4日）她於IG大晒出道前的舊照，身穿肚兜型背心的戴祖儀騷纖腰及美腿，卻被網民嘲笑帶MK味。

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▲ 戴祖儀3年前的打扮富MK味。

戴祖儀騷舊照片

戴祖儀昨日於IG透露趁新年前執拾家裡的衣服，期間發現一件3年前買下的肚兜針織背心，更貼出一張當年穿上這件小肚兜的照片，但她於帖文自嘲身型大不如前。

當中她寫道：

話說我執衫

發現櫃桶有依件衫

諗極都唔明點解我會買

然後睇返三年前張相

嗯...難怪啦...

果然

歲月不留人

脂肪多幾層

#移動鏢靶

有網民看畢照片後，即挪揄戴祖儀當年富「MK味」，不過亦有人讚她又瘦又靚，有人留言：「祖儀嗰陣時好fit!!」

此外今年1月，戴祖儀分享N年前去京都旅遊的照片，只見束起孖辮的她穿碎花連身裙，帶有一點娘味，難怪有人留言說她打扮像村姑，似乎成為歌手的她穿搭比前改進。

▲ 戴祖儀數年前往京都旅遊的照片。

棄當律師入演藝界

出道兩年多的戴祖儀自參演劇集《多功能老婆》及擔任《學是學非》主持後嶄露頭角，漸為觀眾熟悉。

有指戴祖儀常為富二代，畢業於英國名牌大學萊斯特大學的法律系。早前，她就在個人YouTube頻道發佈新影片，與「VINTAGE ROLEX HONG KONG」的會長看名錶。

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她在影片的開首提及入行兩年，想買錶孝敬爸爸。她又指自小對錶的認識也是來自於爸爸，看來她的爸爸也是名錶收藏家。

不過戴祖儀平日形象親民，是熱愛打機及收藏玩具的宅女，除了演藝工作外，戴祖儀也有自組公司，及夥拍藝術家開畫展，對藝術及收藏都是非常有要求的人。

同場加映：湯怡訪問