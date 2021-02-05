【燕雲台劇透】第34集至大結局劇情預告　燕燕下旨將胡輦永囚

▲ 《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的《燕雲台》，第33集講到耶律賢時日無多封休哥為大于越...

第34集（8/2）

烏骨裏趕來，親眼目睹兒子與丈夫的慘狀，悲痛不已。耶律賢宣梁王繼位，再把燕燕和文殊奴託付到韓德讓手上，便安詳離世。烏骨裏夜訪蜀王似是謀算什麼，燕燕得知後，德讓建議她分輕重逐一打壓，令三王不敢起謀逆之心。

第35集（9/2）

蕭燕燕恩威並施，三王果然都不敢生謀逆之念。她下旨追封李胡為欽順皇帝，欲化解烏骨裏的執念。黨項李繼遷隻身來投，燕燕想從宗室中為他選妻。斜軫擔心太后把海瀾許配李氏而求見，燕燕試探出二人兩情相悅，答應賜婚。

第36集（10/2）

烏骨裏用冀王妃送的鴛鴦壺在家宴上為燕燕斟下毒酒，幸被德讓及時攔下。烏骨裏讓胡輦別再相信燕燕後自盡身亡，胡輦心灰意冷，自請鎮守北疆。德讓指鴛鴦壺一事背後是蜀王道隱謀劃，燕燕親自登門，要他自盡以保全兒孫。

第37集（11/2）

救過胡輦的馬奴撻覽阿向她表白，胡輦也愛上他，帶他回去相伴。燕燕在宮中為德讓辦壽宴，令虎古等大臣不滿。隆緒說若燕燕和德讓一起，他無異議。虎古逼燕燕還政不果，帶兵上朝欲殺之，德讓受傷，燕燕與他互訴衷腸。

第38、39集 （大結局）（13/2）

燕燕穿嫁衣帶群臣來到相府，賜德讓國姓，位在親王之上，兩人終於真正結髮。隆緒欲揮師南下，並趁機收回胡輦兵權，燕燕親去以姐妹情分說服她回上京，借出國阿輦兵馬。遼大軍南下，與南朝結成澶淵之盟，開啟和平時期。

撻覽阿為胡輦抱不平，刺傷隆緒，胡輦劫獄救他逃回可敦城，蕭繼先帶兵攻打，撻覽阿被殺。群臣上奏處死胡輦，燕燕不忍，下旨將她永囚懷州。燕燕還政後病中仍放心不下，德讓替其去找胡輦，胡輦坦承野心及心中所想。

*因節目調動關係，《燕雲台》將於2月12日（星期五）暫停播映。