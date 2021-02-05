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【天使面孔】4歲「洋娃娃女孩」患罕病不懂說話　智力如1歲BB恐倒退成植物人

兒童健康 14:12 2021/02/05

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內地一名4歲女童患有罕見病，智力如1歲孩子，至今仍不懂說話。

子女患病最心痛的莫過於父母，不過雙親的支持是孩子最大的強心針。內地一名4歲多的女童患有罕見病，導致發展遲緩，智力僅如1歲的孩子，至今仍不懂說話。女童因樣貌標緻如洋娃娃，引起網民熱議，心痛她受病魔折磨。

樣貌標緻如洋娃娃

綜合內地傳媒報道，4歲多的藍妮妮來自合肥，長得非常漂亮，網民大讚她擁有天使面孔。只是妮妮在美麗的背後，原來患有一種名為「神經退行性疾病伴腦鐵沉積6型」的罕見基因病。父母在妮妮6個月大時，發現女兒發展遲緩，求醫後才證實她患病。

擁有天使面孔的妮妮患有罕見基因病。（徵博圖片）

妮妮的媽媽曾透露，因妮妮跟爸爸的基因不配合，所以患上這種罕見的基因病，令她的智力受影響。現在4歲多的妮妮智力相當於1歲孩子，除了不懂說話外，生活上亦無法自理。

醫生指這種病沒有根治方法，家人平日可以多跟她進行一些針對自閉症的訓練，希望加強她的自理能力。早前醫生向妮妮的父母稱，妮妮日後可能面臨倒退，有機會成為植物人，一家人只能盡力避免妮妮來到這個地步。

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專心治病不做模特兒

由於妮妮長得標緻成為了「網紅」，網民大讚她小小年紀充滿仙氣，並留言鼓勵妮妮及其父母。妮妮的爸爸早前在微博回應網民，對於網民心痛女兒擁有「天使面孔」卻身患罕見病，他作為孩子的父親深受感動，也感謝網民對妮妮的關注，令他與妻子感到意外。

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至於有網民問妮妮會否成為模特兒，他坦言沒有這個打算，他與妻子一直都陪著女兒到醫院接受治療，一心只想著她的健康。他指出，女兒身穿的漂亮衣服都是網民送給她的，他感謝網民的好意。他寫道︰

不管未來如何，我和孩子媽媽都會一直照顧她，陪她繼續走下去。

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責任編輯︰王明芳

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