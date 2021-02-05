【國安教育】楊潤雄：從小學起建立國家安全概念「唔會話早」　冀學生自覺負起保護國家安全責任

▲ 教育局局長楊潤雄今日（5日）回應指，教學生認識涉及政治安全的國安概念不涉政治宣傳。（資料圖片）

教育局昨日公布國家安全教育指引及課程框架，滲透中小學各科，教育局局長楊潤雄今日（5日）表示，希望學生透過國家安全教育，首先確立及認同國民身份，「自覺負起保護國家安全的責任」，從小學開始建立國家安全概念及認識國民身分「絕對唔會話早」。對於初中便要學習「政治安全」，楊潤雄指循教學生認識國家安全概念不屬「政治宣傳」，與當局禁止校園內進行政治宣傳的指引並無衝突。

教育局編制的「香港國家安全教育課程框架」列明初小便要學習港區國安法所規範的「分裂國家罪」及「顛覆國家政權罪等4項犯罪行為的名稱。楊潤雄今日出席立法會後表示，國家安全可以跟憲法、基本法以至國民教育內容連結，並非獨立的教育。他表示，希望在小學階段幫助學生認識其國民身份及國家的範圍等，從而慢慢透過中、小學建立一整套國家安全概念，「由小學教簡單嘅嘢，去到中學先可以深入研究法例上嘅條文」，形容「（由小學開始）絕對唔會話早」。

課程框架亦要求初中生學習13個國安領域，首位是「政治安全」，被問到是否與當局禁止校內進行政治宣傳的指引有矛盾，楊潤雄回應指，有關課程內容是由課程發展議會及考評局制訂，正進行學校問卷調查，留待專業討論，他強調校內不容政治宣傳活動，「教學絕對唔係一個政治宣傳活動，呢個係正正式式去教總體國家安全概念嘅重要一環，所以我覺得兩者之間無衝突」。

局方發出的「學校具體措施」亦列明學校須勸止學生發起或參與罷課，楊潤雄指，言論自由從來不是「無限制」，須合乎法例及社會規範，「我睇唔到指引對言論自由有任何規範，只係跟返法例要求」，形容政治宣傳活動對於學校製作穩定、安靜的學習環境亦無好處，並強調學校有責任保障學校環境，不會出現違反國安的活動，又指2019年起學校「發生好多事」，相信學界吸收經驗，會有能力和經驗處理。

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責任編輯：馮琪雅