「疫」境如何自強？港人自救靠免疫

補足關鍵好菌 健康從「腸」計議

新型病毒肆虐逾一年，當下疫情依然反覆不定，被視為「解藥」的疫苗，目前對其成效、副作用仍眾說紛紜，加上接種進度不如預期，我們在等待疫苗期間，應增強自身的免疫力，減低受感染的風險。有研究指出，腸道健康與免疫力息息相關，不少人因為腸道微生態出現失衡，使免疫力下降，若不幸染病，更會出現嚴重症狀。所以從日常開始養好腸道，提升免疫力，即使遇上病毒也有足夠的能力抵抗！

免疫力重要防線

腸道是非常重要的免疫器官，集結了人體70%免疫細胞，其中腸道微生態掌控著免疫力，當它出現失衡問題，我們便容易受到病毒侵襲。本港權威大學於2020年完成的全球首個腸道微生物研究中，發現華人新型病毒患者在腸道内顯著缺乏了一系列重要的好菌，因而降低了自身的免疫力。由此可見，確保腸道內特定好菌數目及生長環境，是維持身體健康的關鍵之一。

特定好菌促腸道免疫

存活在腸道內的益生菌，便是數一數二的好菌，它能幫助吸收營養，亦可促進腸道健康，而特定的好菌更可維持免疫系統的正常運作。然而，都市人生活繁忙，食無定時加上營養攝取不均衡，腸道機能容易受到影響。為了維持腸道健康，不少人選擇服用益生菌補充劑，但益生菌種類繁多，要選對有大數據支持的好菌才是關鍵。要維持免疫健康，對抗新型病毒，保持腸道特定菌落種類多樣性及數量，以平衡腸道微生態，才可對抗疾病入侵。





醫生推薦全效配方

WholeLove Plus®全植物醫學級益生菌元配方400億，內含本港權威大學根據華人新型病毒患者大數據研發的微生態精準配方1，研究顯示新型病毒患者服用其益生菌配方，兩星期內所有相關症狀均完全消失，另有88%患者出現抗體，可見有效促進患者康復，提升免疫力，對抗新型病毒。此全效華人配方更加入了益生元、後生元、硒酵母、專利纖維及綜合蔬果酵素。並獲得註冊專科醫生及院長推薦。長者、長期病患、免疫力低下人士，孕婦和兒童亦可服用，幫助營養吸收及排出毒素，時刻保持腸道健康，一起建立強健的免疫系統。



精明攝取益生菌

選擇益生菌補充劑時，以獨立包裝的水溶粉末為宜，一來方便存放和攜帶，二來更容易被人體吸收利用。WholeLove Plus®️全植物醫學級益生菌元配方400億採用日本抗酸抗熱技術，且粉末非常幼細，能瞬間溶於水中。與市面上其他的益生菌補充劑相較之下，從觀察已可辨出WholeLove Plus®益生菌的粉末更加幼細，用指頭觸摸的質感如麵粉般纖滑。而粉末的水溶性愈高，代表營養素愈容易與水混合，這樣便更容易讓腸道吸收養分。將WholeLove Plus®益生菌倒入室溫水中，立即完全溶解，相反其他品牌的益生菌補充劑仍殘留沉澱物，從測試中可證實WholeLove Plus®益生菌粉末的高水溶性，其養分能迅速被人體吸收，功效顯著。



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（資料由客戶提供）

