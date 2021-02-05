【TG N號房】南韓TG群傳性虐少女影片案　25歲主腦辯40年刑期太重二審反加囚5年

▲ 25歲「N號房」主腦趙主彬被判有期徒刑40年，他不滿判期過重上訴，二審再加囚5年，刑期共45年。

南韓在去年初爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，多達26萬名會員加入群組共享非法色情影片及照片。當中的主腦包括25歲學霸趙主彬，他被控違反保護未成年人免受性虐待罪行、營運製造和銷售虐待性錄像而牟取暴利的犯罪集團，判有期徒刑40年。趙主彬不滿判期過重，找律師上訴，結果二審再加囚5年，判有期徒刑45年。

韓國爆「N號房事件」

綜合韓國傳媒報道，去年初被揭發的韓國「N號房事件」震撼全球，25歲的「N號房」案件主腦趙主彬（音譯，조주빈），被起訴14項刑事罪行，被控於組織犯罪活動，與他人合謀勒索74名女性，當中包括16名未成年少女拍攝色情內容，並於TG的聊天室出售牟利。

▲ 「N號房」案件主腦趙主彬。（網上圖片）

趙主彬是學霸，他在2018年畢業於韓國一所工業大學的信息通信系後，一直無業。他與13名共犯自2018年12月起，創建私密聊天群組，以金錢等誘騙受害者拍攝露面裸照，或威脅對方拍攝淫穢影片或照片。

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受害女生被迫拍性虐片

受害女學生被迫用刀在大腿刻上奴隸二字，以針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。聊天室內流傳女學生的個人資料，若少女試圖逃跑，會公開她們所拍攝的照片及影片。

主腦被判40年徒刑上訴

趙主彬的律師在二審時，針對一審宣判40年徒刑一事，表示「比起殺人犯、其他重刑犯，量刑太重，已經失去了公平性」，提出希望重新斟酌。而很多韓國民眾對趙主彬提出減刑感到氣憤。

另一方，檢控方主張一審判決太輕，指趙主彬犯下了史無前例的罪行，幾乎沒有教化的可能。檢控方亦指出趙主彬在沒有罪惡感的情況下，對被害者犯下了罪行，造成了被害者未來不可能再有正常生活。

終加囚5年 共判有期徒刑45年

於日前二審時，因趙主彬隱瞞犯罪收益被判增加刑5年，加上先前因為誘拐、拍攝和散播不雅影片的40年的判刑沒有減輕，合計刑期為45年。即他沒有減刑，反而加囚5年，最終一共判以有期徒刑45年。

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責任編輯︰王明芳