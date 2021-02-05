【東鐵新車】新九卡列車2月6日清晨起運作　港鐵籲鐵路迷勿爭坐頭班車

▲ 東鐵周六起將引入全新九卡列車。（資料圖片）

港鐵今（5日）稱，東鐵綫新信號系統，以及韓國製新九卡列車，將於2月6日起陸續投入服務。當日首批有6部新列車投入運作，過渡期間將跟現役12卡列車一起運作。據了解新列車的首班車，清晨5時半從沙田站開出，南行往紅磡終站。

即睇新九卡列車與舊12卡列車分別：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

港鐵車務營運總管黃琨暐稱，新列車內櫳較現有列車闊落，乘客坐新車或感到更寬敞；至於列車與月台之間的空隙，就會因此收窄。

一旦新系統運作不暢順，港鐵已準備應變方案，會盡快完成搶修，亦會盡快安排接駁巴士行駛。黃琨暐又稱，盼乘客逐漸適應乘坐新九卡列車，之後逐步替換新車，強調有關安排是「以客為先」。

東鐵綫明年起，將向南延伸至港島會展、金鐘站，由於兩個新站月台只能容納9卡車廂，東鐵綫現有列車需陸續更換為新車，需時18個月，過渡期間兩款列車會同時在東鐵綫行駛。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒