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政府擬成立鐵路署加強監管鐵路規劃　陳帆：不排除引入新營運者經營獨立鐵路線

社會 15:38 2021/02/05

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運輸及房屋局局長陳帆在會上透露，政府計劃於2022至23年成立鐵路署。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會今早（15日）開會，運輸及房屋局局長陳帆在會上透露，政府計劃於2022至23年成立鐵路署，由路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科合併，加強政府對鐵路規劃及項目推展的監管，惟不少議員對建議有所保留，認為單靠設立新部門未必能解決港鐵「一鐵獨大」問題。

運輸及房屋局局長陳帆今早（5日）在立法會鐵路事宜小組委員會會議上透露，政府計劃於2022/23年成立鐵路署，將隸屬運房局，負責整個鐵路周期規劃、施工及營運等。人手編制方面，政府將會開設3個新首長級公務員常額職位，1個首長級編外職位將會轉為常額職位，以及94個非首長級常額公務員職位，每年平均員工開支總額約1,443萬元。

新民黨立法會法議員葉劉淑儀表示，對政府有關建議有保留，質疑港鐵坐擁太多工程項目，當中存在不少施工問題，又指兩鐵合併後令港鐵獨大，政府應深層檢討港鐵，解決壟斷問題，要引進其他鐵路公司，有競爭才有進步。實政圓桌田北辰則關注新署長監管的權力問題，認為新署長要親力親為落地視察，質問政府是否會堅定不移支持新署長做調查。

陳帆回應指，港鐵公司機構策略已基本上認同要將重點放回香港，若日後有個別獨立鐵路路線，不排除會考慮是否及如何引入新營運者，但強調這並非一朝一夕可發生的事，但政府的思考中仍有這事項。

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責任編輯：陳子謙

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