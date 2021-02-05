【買樓糾紛】情侶買家失業欲取回80萬訂金　哭求業主被拒即恐嚇︰袋陰質錢會有報應

▲ 有情侶買家聲稱雙雙失業，想取消買樓取回訂金，並上門找賣家出言恐嚇。

疫情反覆、經濟低迷，導致不少人面對失業困境，供樓更難以負擔。一名網民在網上為爸爸級朋友發文稱，正在賣樓的他與一對情侶買家簽了合約，已收取80萬元訂金，惟買家聲稱近日雙雙失業，想取消交易及取回訂金，甚至找到上門哭求，但當其朋友說交由經紀處理後，情侶馬上變臉，更出言恐嚇其家人。

一名網民昨日（4日）在「連登討論區」發帖文，指朋友早前與一對情侶買家簽好合約，並收取了10%即約80萬訂金，原本下個月正式交吉，惟買家近日透過經紀聲稱突然雙雙失業，想取消交易及酌情取回訂金。

經紀向賣家表示，「殺訂」是合情合理，自己都會照追佣金。而買賣雙方一直透過經紀聯絡，沒有見過面及聯絡電話，沒料到該對情侶買家找到賣家居住大廈等候，一見賣家即哭求︰

剛剛兩個人一齊失業，銀行批唔到按揭，筆錢係佢哋血汗錢，嚟緊要嚟開飯交租……

情侶被拒後變臉︰做人要有良心

賣家原本都有點心軟，但賣家當時趕返工，又覺得太倉卒，故回覆情侶交回經紀處理。情侶聞言竟立即變臉，語氣開始差。網民轉述賣家友人道︰

對男女話咩做人最緊要有良心、有啲陰質錢袋咗會有報應、你有個女咁細個你都想教佢做好人等等。

情侶跟足賣家半條街不斷講，賣家多次表明「冇嘢講，一切交經紀處理」，最後才甩到身。不過，由於情侶曾提及其女兒，感到非常不安，立即叫老婆和女兒不要行正門出入，擔心情侶會騷擾妻女，並透過朋友詢問「連登仔」該如何處理。

網民支持「殺訂」

帖文吸引大批「連登仔」回應，大部分人斥責情侶變臉後態度惡劣，建議應該「殺訂」，點擊圖片即睇更多「連登仔」留言︰

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責任編輯︰林綺玲