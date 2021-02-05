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【全民造星III】Ben把折骨舞融入廣告片　趙祥誠工作機會不斷

娛樂 16:03 2021/02/05

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「折骨Ben」趙祥誠自贏得《全民造星III》冠軍後，工作機會不斷，不只有幾間大公司與他斟洽經理人合約，最近更接二連三有廣告上門。

阿Ben最近便拍了一個波鞋廣告，廣告以紀錄片形式展現他的日常生活，而且並讓他自行於廣告中編舞，自由發揮，雖然是短短分半鐘廣告，卻令主角拍完之後，非常感動。

Ben坦言從來發夢都沒想過可以讓他把折骨舞融入廣告片段中，拍這廣告不單夢想成真，最感動是整條片都紀錄他這些年來堅持跳舞的感受。

他說廣告裡面跳的舞步，花約兩個星期構思：「以為拍廣告一定要不停show個product，沒想過他們將我與product溶為一體。導演又好信任我，讓我任意發揮去跳舞，成條片將我多年來練舞艱辛同堅持，全濃縮在裡面，所以自己睇完也好感動。希望令更多人了解到我，又更認識折骨舞。」

廣告內，Ben道出了舞者的一些辛酸，當中他曾經聽過最難聽的說話是，指話他不是跳舞而是耍雜技。

因為Ben在自學曾練習時準備電話叫白車，又試過受傷幾個月動彈不得。不過這些辛酸都沒令他放棄：「希望可繼續透過更多crossover或是出歌等，成為一個以跳舞為主的歌手，並弘揚折骨舞！」

至於首次拍廣告，問到Ben收入滿唔滿意？Ben尷尬笑說：「好滿意呀！幾多錢不講啦，新人算好好囉。會永遠留住這對粉紅色的鞋做紀念！」

據說《全民造星III》後，Ben的工作機會不斷，他表示感恩：「波鞋廣告後，已有很幾個廣告再傾緊合作，其他各方面都有好多不同機會斟洽中，未決定簽那間公司，同屋企人還在商量，有新消息會再同大家講。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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