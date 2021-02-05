【小一派位】憂停止面授影響子女升小表現 校長分享在家學習法備戰升小

▲ 佛教黃焯菴小學校長許定國。

2021年度小一統一派位已經完成交表程序，統一派位的結果將於6月2日至3日透過郵遞方式通知家長。離6月派位還有4個月，對於家長來說可謂漫長的等待，這段時間家長應該如何與子女做好升小一的準備？

佛教黃焯菴小學許定國校長表示，去年受疫情影響，幼稚園K3學生面授的時間短，他也明白家長的憂慮，「萬一派到非心儀的學校，要叩門面試如何是好？以後升上小一的進度是否跟上？」

許校長表示，停止面授課程改為在家中學習，爸爸媽媽也可以利用親子時間為子女做好小一叩門及升小準備。他指，有些學校叩門面試會考學術，包括中、英、數及常識性題目，爸爸媽媽可以與子女共同學習，最有效的方法是透過閱讀認識中文字，

爸爸媽媽與小朋友在閱讀故事書時，可以留下個結尾，鼓勵小朋友創意想象，既啟發他們的思考，大膽假設，發揮無限創意。

日常生活中也有很多方法學習數學，小一數學以加減法及認識圖形為主，爸爸媽媽可以利用家中的物品教授圖形，或者到超市買東西，可以讓小朋友看學習不同的數學概念，如加減法、貨幣、立體圖形等。至於常識性題目也如是，知識來源於日常生活。

親子遊戲也是很好的備戰技巧，例如桌上遊戲。許校長解釋，有些學校叩門面試著重小朋友的品德，爸爸媽媽透過與子女桌上遊戲，可以教導小朋友與別人遊戲時的禮貌，以及認識每個遊戲的玩法及規則，培養小朋友的協作能力。

家長要學會調節心態

不過，家長的心態也極為重要。許校長表示，幼稚園學生對小一派位理解不太深，在等待派位的4個月中，爸爸媽媽要避免經常說「你快點學習啦，否則之後要叩門面試點算好？」這些負面的字句，增加子女對升小的恐懼及壓力。

6月派位結果出來後，假如被派的不是心儀的學校，許校長也建議父母要保持冷靜，首先謹記要前往獲派的學校註冊，也可以深入了解獲派學校的教育模式、學習風格、校園設施是否適合自己的子女，對學校有疑問也可以直接致電校方多作了解，做足資料搜集，「沒有最好的學校，只有最適合小朋友的學習，深入了解學校可能會有意想不到的收穫呢！」

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責任編輯：鄺嫻