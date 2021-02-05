【太平紋身店】陸駿光獲國際獎卻遇行業停擺　不怨天尤人：大家要共度難關

過去一年，全球受著新冠肺炎疫情的困擾。今晚（2月5日）即播出大結局的《太平紋身店》正值在疫情的高峰期中拍攝，飾演Wifi的陸駿光感受良多，亦坦言曾因疫情感到彷徨，不過多得身邊一班友好演員，以及太太和媽媽的支持，一起撐過去：「這不是個人的事，大家要共渡難關。」

ViuTV劇集《太平紋身店》於去年2月底開拍、7月峻工，橫跨兩個疫情高峰期。陸駿光年初仍在馬來西亞工作，2月份趕及在政府下令入境隔離前返港準備新劇：「這部劇集最難忘，在於整個過程都在疫情下拍攝。大家起初對疫情好無認識、好緊張，所以防疫功夫都做得好足。」

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▲ 拍攝劇集《太平紋身店》正值新冠肺炎疫情最厲害的時候。（湯炳強攝）

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做足防疫措施

陸駿光在《太平紋身店》內飾演「清道夫」Wifi，角色有潔癖和強迫症，於是被酒吧老闆看中，帶他入行開始收拾屍體殘骸的「清道夫」工作，把兇案現場清理得一塵不染。而拍劇期間遇著疫情高峰，劇組現場的防疫功夫亦要做到足，探熱、口罩、消毒用品缺一不可。

回到家中亦不能鬆懈：「我太太有點潔癖，再加上疫情，防疫工序做到好盡。進屋前在入門口脫好鞋，洗好澡、所有東西抹乾淨，要到達能夠進入實驗實的狀態才能進房間。那時夏天較容易處理，到後來冬天就有個角落，把難以每天清洗的外套衣物全部掛起。」

他續說：「不過經過一年，大家都放鬆了點，心態上沒那麼緊張，我們已做好能做的事，如果要中也沒辦法。」

▲ 《太平紋身店》講述各位退隱江湖後躲到太平街的故事。（ViuTV劇照）

獲國際獎項吐氣揚眉卻遇上行業停擺

去年8月，陸駿光憑港台劇集《星星的孩子︰魚蛋》獲頒「2020年紐約電視電影節男主角」銅獎。入行逾廿年的他揚威國際、吐氣揚眉，得到獎項，工作理應接踵而來，但那段時間正值是演藝行業因疫情大停擺之時。

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不怨天尤人

但陸駿光卻沒因此特別感觸：「我知道就算得了獎亦不代表會有戲開，亦無想過遇到疫情是倒霉的事，得獎已好幸運了。過去都見過不少人得獎後幾年無工作，彷佛獎項是件好邪門的事。當然有人問我得獎後是否多了工作，但我說本身行業的工作已經不多，怎會突然多了。」

對於2020年的發展，陸駿光亦算得上感恩，除得獎外，由年初在馬來西亞工作，接著回港開拍《太平紋身店》，最近亦有參與港台劇集以及短片拍攝，算得上是「Job接Job」：「是剛拍完劇後，6、7月的疫情高峰期，香港的影視業全面停工，才開始有點彷徨。」

▲ 面對行業大停擺，少不免總會有彷徨的時候。（湯炳強攝）

緩解疫情帶來的鬱悶彷徨

講起他如何捱過這種鬱悶與彷徨，陸駿光淡言謂：「我一向很少外出吃晚餐，但面對各種措施都覺得有點辛苦。」

他並稱：「唯有靠著跟太太、好友、公司同事聊聊天去緩解情緒，早前有跟德斌、松枝講起行內的問題，覺得不是個人的事，大家要共度難關，說著說著1個月就過去，那個想法過去了就沒事，上天不給你，你怎樣做也沒辦法。」

▲ 媽媽和太太是陸駿光人生非常重要的支柱。（instagram圖片）

享受平靜時光

不少人趁著疫情多了「Me Time」，決心拾起擱置已久的計劃，或者趁機學習新技能。

賦閒在家的陸駿光經常與媽媽包餃子，為在家工作的太太下廚，多了許多與家人相處的時光，心底亦萌生想要開「植物Cafe」的心：「過去一年每日在家修剪植物，人變得更加平靜，這陣子亦有試整咖啡室有賣的簡易三文治，想把兩樣喜歡的東西連結在一起。」

不過他表示沒有投資經驗，自覺不是個追求賺錢的生意人：「只望收支平衡又能消磨時間，同時又可以提供空間做些與文化相關的事。但面對疫情，自己又不打算賺錢，那擺明蝕錢啦！還是得個諗字，不敢行出這一步。」

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▲ 疫情期間令陸駿光萌起想當老闆的念頭。（湯炳強攝）

植物帶來另一種生機

問到與太太時間相處多了，到底是變得甜蜜，還是增加磨擦。

陸駿光秒答是前者：「每日都做好多家務，有種治癒的感覺，而開始嘗試種植，看著他們生生死死，他們有能量讓你感受到生命是一種很奧妙的東西，清潔時見到好多微小的塵埃，就想起宇宙、我們都是塵埃，總之想很多無聊的事情，就開始覺得一切不用看得太認真。」

▲ 陸駿光曾經說過，是太太讓他重新相信愛情。（instagram圖片）

突然進入了哲學和文學的世界，笑問陸駿光會否做一些即興的創作，他直言：「我經常會即興改歌詞、唸一些戇居詩，太太就是我的觀眾。」

最近參看了不少YouTube影片的他亦開始考慮會否也隨潮流參一腳進拍片界：「本質是想跟大家分享，之前去旅行有拍低影片當紀錄，本來怕質素不入流於是放棄念頭，最近看多了發現其實拍片有好多風格，無需要跟隨最主流、最大眾化的指標，或者拍下家中的花花草草生長情況，已經可以開一條Channel了。」

服裝：La esperiencia

記者：陳心怡

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同場加映：楊潮凱訪問

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