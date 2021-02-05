【新冠肺炎】威爾斯親王醫院一名ICU辦公室文員確診　最後上班日為2月3日

▲ 醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增37宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，34宗屬本地個案。本地個案之中，9宗源頭未明，其餘25宗與早前個案有關，累計共10,590宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午見記者，交代最新疫情。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員確診，他於1月25日出現上呼吸道感染，曾求醫中醫，最後上班日期為2月3日，同日接受檢測，相信他是在社區感染。

該名文員平日主要負責文書工作，毋須接觸病人，上班時亦有佩戴口罩，同一辦公室鄰近位置的3名同事被界定密切接觸者，經檢測後結果均為陰性，辦公室已進行大清潔。

至於現時醫管局個人防護裝備存量，庾慧玲表示現時外科口罩存量有8,400萬個，呼吸器有760萬個、保護衣有1,290萬件，面罩有960萬個。現時的防護裝備足夠使用約6個月。

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另外，截至今日上午9時，過去24小時共有66名確診病人出院，至今共有9,750名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用672間負壓病房，合共1,231張負壓病床，現時共有585名確診病人分別於23間公立醫院及社區治療設施留醫，其中24人情況危殆，24人情況嚴重，其餘537人情況穩定。

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記者：郭詩詩