【新冠肺炎】今日新增37宗確診個案　9宗源頭不明

▲ 本地今日（5日）新增37宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增37宗確診個案，包括17男20女，當中3宗屬輸入個案，34宗屬本地個案。本地個案之中，9宗源頭未明，其餘25宗與早前個案有關，累計共10,590宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理庾慧玲見記者，交代最新疫情。

張竹君指，機場三跑工程群組再2人確診，涉及1名工友和1名工友家人，目前9宗源頭不明個案，患者所住的大廈會列入強制檢測範圍。詳情即看：【下一頁】

她又提到，其中一名感染源頭不明患者的公司同事，在上月29日到南韓，並在南韓確診，該名人士曾在26日與到南韓的同事在香港食飯，涉及的屯門工程公司有20位同事須檢疫，暫未清楚誰先受感染。

張竹君指，確診個案包括一名39歲商務豁免人士（個案編號：10581），他一直在深圳居住，1月21日曾做病毒測試呈陰性，1月23日由深圳抵港，1月30日開始感到頭痛，2月3日檢測後結果呈陽性。詳情即看：【下一頁】

至於早前有一宗不明源頭的個案患者（個案編號：10542）失聯，張竹君指，警方剛已尋回確診患者，正安排送往亞博館社區治療設施。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員確診，同一辦公室鄰近位置的3名同事被界定密切接觸者，經檢測後結果均為陰性，辦公室已進行大清潔。詳情即看：【下一頁】

最新防疫措施（即日至2月17日）：

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記者：陳子謙