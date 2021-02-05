【確診大廈】新增8幢大廈現不明個案納強檢　涉西營盤荔安大廈、黃金海岸2期9座、東涌映灣園悅濤軒9座

▲ 9幢大廈須強制檢測，其中8幢是新增名單。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增37宗確診個案，包括17男20女，當中3宗屬輸入個案，34宗屬本地個案。本地個案之中，9宗源頭未明，其餘25宗與早前個案有關，累計共10,590宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有９幢大廈因出現不明源頭個案，均須列入強制檢測，包括：

屯門豐景園1座：增1人確診，早前同座向樓下有人確診

富來花園B座：增1人確診，早前同座向樓下有人確診

東涌映灣園悅濤軒9座：今增1人確診，其同座向樓下有1單位有5人確診

馬頭圍邨玫瑰樓：增1人確診

土瓜灣馬坑涌道馬發大廈：增1人確診

黃金海岸2期9座：增1人確診

旺角彌敦道麗英大廈：增1人確診

西營盤荔安大廈：增1人確診

上環皇后大道西26號：增1人確診

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記者：鄧凱文