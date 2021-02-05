大埔廢棄學校現彈孔　20歲少女認藏手槍及子彈候判

20歲女子於網上購買野戰裝備時認識1名男子，其後受男子委託代為保管3把手槍及500發子彈，女子其後更應約陪同男子前往大埔一間廢棄學校試槍，警方於學校一帶發現子彈孔及彈頭而揭發事件。女子今（5日）於高等法院承認兩項無牌管有槍械或彈藥罪，還押至年底候判。

涉案被告翟詠詩分別被控於2018年12月及2019年1月1日，在其沙田寓所內，管有兩把手槍及450發子彈，以及1把手槍及49發子彈。被告今承認兩項無牌管有槍械或彈藥罪。

案情指，警方於2019年1月1日在大埔1間廢棄學校進行調查，期間於山坡上發現子彈孔，並在子彈孔附近發現1件似乎是彈頭的金屬，警方其後更起回彈殼。

警方其後搜查被告位於沙田的寓所，並於被告的衣櫃中搜出1把口徑為9乘19毫米的黑色手槍、1個藏有18發口徑為9乘19毫米子彈的彈匣、31發口徑為9乘19毫米的子彈以及1個手槍的護環。

被告於被捕及警誡下供稱，於事發前約1星期，1名叫Fifty的男子將上述手槍及彈藥交給她保管，兩天前，Fifty叫她把手槍帶到廢棄學校，但突然之間手槍發出巨響，被告當時肯定沒有人受傷，Fifty其後又將1個手槍的護環交給她。

被告其後於錄影會面中又提到，Fifty名叫蘇漢圖（譯音；洋名Stephen），被告2016年底在Fifty的Facebook專頁上購買野戰裝備，從而認識Fifty，兩人透過Facebook及Telegram溝通，Fifty又曾4次帶被告一同打野戰。

被告續指，Fifty於2018年12月初將一個載有3把手槍和10盒子彈的袋交給被告，Fifty其後於12月底前往被告寓所，取回兩把手槍及9盒子彈，但仍然將1把手槍和約50發子彈留在被告寓所。

2018年12月30日當天，Fifty相約被告外出試槍，被告依據Fifty的指示，將手槍帶到大埔1間廢棄中學供Fifty試槍，被告指當時手槍上滿子彈，Fifty以1塊木板作為目標，並戴上手套，開槍射向木板。被告形容當時手槍發出巨響，Fifty隨即叫被告離開，Fifty表示他沒有預料到會如此大聲，兩人於是逃離現場。

法官將判刑押後至11月30日，期間被告需還押候判。

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記者︰楊詠渝