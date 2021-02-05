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【新冠肺炎】深圳抵港39歲商務豁免人士確診　最近一周留在香港暫列本地個案

社會 16:46 2021/02/05

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一名39歲商務豁免人士確診，曾於1月23日由深圳抵港。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增37宗確診個案，包括17男20女，當中3宗屬輸入個案，34宗屬本地個案。本地個案之中，9宗源頭未明，其餘25宗與早前個案有關，累計共10,590宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理庾慧玲見記者，交代最新疫情。

張竹君指，確診個案包括一名39歲商務豁免人士（個案編號：10581），他一直在深圳居住，1月21日曾做病毒測試呈陰性，1月23日由深圳抵港，1月30日開始感到頭痛，2月3日檢測後結果呈陽性。他在發病前一周仍在香港，暫列為本地個案，希望做多更多感染控制措施，亦會與內地衞生當局溝通。她又指，該名患者居於東涌，曾去過東薈城購物，沒有在香港有特別的活動，當局會跟進化驗其病毒株分析。

最新防疫措施（即日至2月17日）：

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問及為何不列作「可能本地個案」，她解釋，這是早期香港沒有個案時，根據患者的流行病學，若潛伏期不是完全在香港，都不排除是輸入個案，目前情況已不同，香港有很多個案，而內地只有少數個案，所以當作本地個案處理，若稍後再找到深圳或香港相關個案，會再作出更改。

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記者：陳子謙

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