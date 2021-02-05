【恐怖一家】惡毒3母女虐待30歲智障女　鐵鉗扭腳趾鐵錘敲牙淋熱水瀕死

▲ 惡毒3母女虐待30歲智障女，以鐵鉗扭腳趾鐵錘敲牙淋熱水瀕死，最終一家五口先後被判入獄。

新加坡發生一宗震怒社會的案件，有惡毒3母子虐待一名30歲智障女，並對她施以酷刑，不僅以鐵鏈綁著受害者的手腳，甚至用鐵鉗扭腳趾，向她淋熱水，智障女一度處於瀕死的狀態。涉及施虐的母親與4名子女當中，34歲的妹妹哈斯琳達（Haslinda Ismail），被控17項罪名，包括蓄意傷害及禁錮他人等，而姐姐哈斯尼莎則面對10項控訴。

綜合新加坡媒體報道，受害者是一名30歲智障女子，與被告最年輕的弟弟伊斯基（Muhammad Iski Ismail）是中學同學，並透過伊斯基認識被告一家人。而在2016年，受害者離家出走，在他家中借住。伊斯基的家人認為受害者智障容易欺負，命令她做各項家務，將她當作奴隸。

酷刑虐待智障女

在2016年5月至6月期間，被告哈斯琳達的丈夫要求受害者為他口交，哈斯琳達發現後氣極掌摑受害者，並同樣威脅丈夫掌摑受害人。哈斯琳達及後聯同姐姐哈斯尼莎、兩名弟弟及媽媽哈絲瑪（Hasmah Sulong）一同虐待受害者。

3母女沒收受害者的電話，以鐵鉗扭她的腳趾，導致她腳骨變形、用熱水淋潑其下體、用鐵錘打斷她的牙齒及用棒球棍毆打其頭部等，更嚴重的是，狠毒一家人更用鐵鏈繫住她的手臂、腳及頸部，綁在牀邊。

長時間受毆打 敗血病瀕死

在2017年8月一天，哈斯琳達要求受害者站在廚房超過17個小時，命令她不准睡覺及使用廁所，她更迫受害者吃下含尿液的食物。惟在同年年底，受害人大小便失禁的情況越趨嚴重，殘酷的一家人索性將她綁在馬桶旁邊，導致她經常接觸屎尿。一家人又嫌棄受害者骯髒，曾倒15樽消毒藥水於她身上，被虐打的傷口只以藥膏簡單塗抹，最終導致受害者因敗血病而接近瀕死。在2018年1月，受害者病情轉差，姐姐哈斯尼莎召救護車將她送院救治。

據醫生報告指，受害到達醫院時身體有多處傷痕，全身有3成燒傷、嚴重營養不良、10顆牙齒斷裂、耳朵畸形及一隻腳趾骨變形等。幸好，經過8小時的救治，受害者在醫院留醫3個月後康復出院。

一家五口相繼被判監禁

哈絲林達與母親、姐姐及兩名弟弟已於去年受審時相繼認罪，兩名弟弟分別判監2個月4周及8個月。哈斯琳達及哈斯尼莎日前已認罪，案件分別將於今月中旬判刑，而其母親的案件則正在審訊中。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳