【BB大晒】岑麗香挺巨肚出席活動　靚媽香香穿斗零踭身形零走樣【多圖】

▲ 岑麗香挺巨肚仍甚fit。

早前宣布再度成為媽媽的岑麗香（香香），在報喜後今日（2月5日）首度出席高級內衣品牌的活動，挺巨肚的香香，更穿上斗零踭高跟鞋，且身型仍十分標準，香香絕對肥胎唔肥人，保持靚媽氣質。

【BB大晒】岑麗香貼孕照宣布陀第二胎 香香：小腰果多多指教

▲ 岑麗香陀B出席活動。（東星圖片）

【豪宅曝光】獲陳豪夫婦教路搬進港島鋪路入名校 岑麗香住干德道2千萬元大宅

懷二胎的岑麗香，今日穿上粉紅色印花連身長裙現身品牌活動，活動上的香香，狀態甚好，面對傳媒展示甜美笑容，十分親民。

雖然懷孕中香香挺著大肚子，但身形未見走樣，可說十分健美。

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岑麗香於2015年與圈外男友「強強」Joshua拍拖，2016年宣布結婚，於2018年宣布懷孕，並於翌年誕下大仔Jacob。

香香三年抱兩

兒子Jacob下月便滿兩歲，而香香本周亦突然在IG宣布再度懷孕，並貼出數張美美孕照，寫道：「Hi Baby Cashew」，並Hashtag「小腰果多多指教」，似為BB改好乳名叫小腰果。

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三年抱兩的香香，不時都在個人IG中分享與囝囝Jacob的相處點滴，由此亦令她居於干德道的2千萬豪宅內貌曝光。

香香的家走灰白簡約設計路線，而且客廳寬闊，有大玻璃窗，採光十足且景觀開揚，連香香在內為Jacob剪頭髮都沒有難度。

▲ 香香常分享居家日常。（取自IG）

同場加映：湯怡訪問