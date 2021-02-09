【牛年文昌位】追回學習進度催旺考試運 師傅教路文昌位掛毛筆提升學業運

▲ 2021年牛年文昌運。

父母總想望子成龍，疫情持續未退，除了經濟受影響外，也令莘莘學子在求學的路上，挑戰重重。不少爸媽表示今年為了子女的學業憂心重重，首當其衝的莫過於應屆DSE及升中的考生們。

求學除了師長的教導外，學習的氛圍也十分重要。由於停止面授課程，現在學生們都在家上課，難免會容易出現惰性和分心，難怪在看風水時，有父母都特別強調希望在風水上能催旺文昌星，加強孩子的專注和領悟力。

東方文昌位掛文昌竹或毛筆

今年流年文昌位在屋企中心的東方，要是孩子經常性在書房學習，也可以在書房中央找出東方文昌位，然後可以放四支直的文昌竹，以水養著。要是條件不容許放水種植物，則可以放銅文昌塔或掛4支毛筆在此方位，也能收到令孩子學習更為集中。

順帶一提，文昌塔宜放於小孩子視平線以上及舉手可及之處，以應目標高而能及。若客戶不方便放以上3種風水物，我會建議用紫水晶或白水晶的球狀或文昌塔擺件。

另外，還可以就不用生肖角度去催旺文昌，如本年應屆DSE考生，主要是2003年屬羊的同學，其文昌位在東邊，除了可以書枱靠在書房中心東邊，也可以用兔型飾物或圖案加強學業運。

而應屆升中的學習，主要是2010年屬虎的同學仔，其文昌位在西北方，同時亦可以用豬型飾物或圖案加強學業運。其他相近年份生肖我用表列供各位參考，希望可以幫助到廣大家長及同學們。



年份及生肖 文昌方位及生肖飾物

2002 屬馬 東北方 虎 2004 屬猴 東南方 蛇 2009 屬牛 西方 雞 2011 屬兔 北方 豬

命理師羅比居士Profile

中國文學碩士，祖輩從事易學風水，拜台灣多位大師，學習八字、風水及紫微斗數，曾為本地多家媒體撰稿講解風水命理。

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