【新冠肺炎】警方已尋回失聯確診患者正送往亞博　未知其行蹤情況

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增37宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，34宗屬本地個案。本地個案之中，9宗源頭未明，其餘25宗與早前個案有關，累計共10,590宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心昨日（4日）公布，有一宗不明源頭的個案患者（個案編號：10,542）失聯，未能透過電話聯絡上，已通知警方及相關部門協助，將他列入通輯名單；其樣本早前交回予博愛醫院測試。張竹君指出，警方剛已尋回確診患者，正安排送往亞博館社區治療設施；當局剛再致電向他查詢失聯時的去向，惟因他在救護車上故沒有聽電話，或需等他入院安頓後再詢問，暫未知其行蹤情況。

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記者：郭詩詩