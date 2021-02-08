【清熱清肝】熬夜用腦傷神壓力大　港大建議日食20至40粒杞子預防腦退化【附揀靚杞子貼士】

▲ 杞子有助清肝明目，港大研究更指它可對抗青光眼、預防腦退化。

經常熬夜、用腦傷神、壓力大，不妨用杞子沖水飲用。除了清肝明目，港大早前有研究發現，杞子亦有助對抗青光眼，預防腦退化。杞子是個寶，TOPick綜合中醫的推介，列出5款杞子茶飲，適合眼睛疲勞、壓力大、睡眠欠佳人士。

杞子作用

香港大學早前一項研究發現，除了可保護視網膜上的視神經節細胞，對抗青光眼，杞子亦有助防止大腦的細胞凋亡，以阻止腦退化症的發生，建議每日食用20至40粒。

註冊中醫師陳嬿珺表示，杞子歸肝、腎、肺三經，主要有滋腎、潤肺、補肝、明目作用，可治腰酸膝痛、虛勞咳嗽。肝腎不足、臉色不好、易生白髮、睡眠欠佳的人士，服用杞子可滋養精血、改善臉色、髮色和睡眠。

她指，有研究顯示，杞子可治療因為經常熬夜，或因津液不夠引起的消渴症（類似西醫稱的糖尿病）；亦用於治療高血脂。她解釋：「你見到他未必很肥，但其血液可能已經脂肪『爆標』。」

食用方法：最好的食用方法是生食，能保持最多營養。泡茶、燉湯、製成甜品亦可。



適合人士：肝腎虧虛、經常熬夜但不會熱氣、在辦公室久坐至腰酸骨痛、健忘、眼花、眼矇的人士服用。杞子對老年人而言，更是延年益壽的食材。



不適合人士：若有感冒症狀，或者經常覺得熱氣、腸胃濕熱的人不宜服用太多。

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推介茶飲

香港健康協會註冊中醫師朱國棟認為，明目護眼以滋養肝體津液為主，宜常吃易消化及對眼睛有營養的食品，如百合、蓮子、淮山、杞子等。他推介以下2款保健茶：

清肝飲

功效：清肝明目

材料：杞子3錢、菊花、桑葉各1錢半、谷精1錢

製法：以上材料研磨粗末，裝入紗布袋內，滾水沖泡，代茶飲用。

清熱茶

功效：清熱明目

材料：杞子9粒、乾杭菊花3朵

製法：以上材料加少許細粒冰糖放入杯中，用滾水沖泡約5分鐘，即可飲用。

陳嬿珺醫師推介以下茶飲：

三子消脂飲

材料：決明子6克、杞子15克、萊菔子6克

長時間坐在辦公室工作，運動不足，容易積聚脂肪。長期服用杞子，有助減肥降脂，減肥也要減得健康！

杞子玫瑰飲

材料︰杞子15g 玫瑰花6朵

香港人工作壓力大，不少女性容易出現乳房脹痛的情況，在玫瑰花茶中放一些杞子，有助紓緩症狀。

杞子菊花飲

材料：杞子15g 菊花4朵（熱水焗5分鐘即可飲用，亦可加入蜂蜜）

長期用電腦工作，容易眼花、眼矇。杞子可以養肝明目，適合雙眼疲勞的打工仔。

以上茶飲只供參考，如有疑問可以詢問你的中醫師。

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責任編輯：羅嘉欣