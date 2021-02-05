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梁君彥：4名被DQ民主派議員酬津問題　行管會提和解協議

政治 16:40 2021/02/05

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立法會主席梁君彥。(資料圖片)

全國人大常委會去年11月通過有關立法會議員資格問題的決定後，政府即宣布取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌的立法會議席。由於當時延任一年的立法會已復會，但取消資格的決定，追溯至於去年7月30日生效，故立法會行政管理委員會需要決定８月至１１月期間，議員的酬津應如何處理。行管會今日開會後就決定，就四名民主派的酬金及開支事宜，提出和解建議。

立法會主席梁君彥解釋，行管會是考慮到以往先例、法律意見及成功追回款項的機會，當中涉及法律費用及抗辯理由等，才作出有關決定。

立法會稍後會與四人磋商細節，梁君彥又指，會沿用上屆四名議員被取消資格的方法，以法、理、情去處理。而按照過往的和解協議，行管會只會要求被取消資格的議員，歸還預支營運資金及物資，薪酬則毋須交還。
       
翻查資料，行管會於2018年決定，不再追討四名因宣誓風波被DQ的議員，包括社民連梁國雄、香港眾志羅冠聰、劉小麗及姚松炎的全數薪津，但和解條件包括四人必須歸還已預支的營運資金、其他預支款項如維修費、資本項目如手機和電腦等。他們須向行管會每人償還大約19萬至31萬港元不等。

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責任編輯：李淇

政治 郭家麒 郭榮鏗 楊岳橋 梁繼昌 梁君彥 立法會 行管會

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