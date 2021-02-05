婚前協議需要了解的5件事

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對於許多伴侶來說，財政問題可能是個敏感話題，但確保雙方在成為夫妻前達成共識至關重要，以下是關於婚前協議您需要了解的5件事：

1.婚前協議有助減輕關係的壓力

婚前協議是伴侶雙方婚前簽署的協議，釐定在婚姻結束時的經濟安排。小心討論協議能穩固關係，管理雙方期望，並幫助雙方達到財政穩妥。

2.婚前協議有助避免激烈和昂貴的離婚訴訟

婚前協議將清楚列出婚姻結束時如何處理您和伴侶的相關事項：

在婚前和結婚期間獲得的資產/負債和收入;

在婚姻期間獲得的共同資產/負債和收入;

在婚前或婚姻期間接受的禮物、遺產和信託權益。

對於財政能力較弱一方，婚前協議還可以議定經濟給養的條件。

3.婚前協議對香港法院沒有約束力，但可被全面執行

目前婚前協議對香港法院並沒有約束力。婚前協議的條款不能剝奪香港法院的司法管轄權。在婚姻訴訟中，法院受有關作出財務命令的法例約束。

過去 10年，英國和香港的法律於這範疇取得重大發展。在法律允許的情況下，現時兩地法院會全面執行婚前協議的內容，但條件是：

雙方在沒有受不當影響或壓力的情況下，自由地立下婚前協議。簽署婚前協議和結婚之間應有一段考慮時間，一般建議為至少 28 天。

雙方須充分理解婚前協議的含意及對婚姻的影響。簽署協議前，他們應得到所有影響簽署決定的資訊，以便他們了解簽署婚前協議的效果。雙方亦均須徵求獨立法律意見，並披露各自的財政狀況。

婚前協議不可引致不公。若婚姻協議使一方處於困境，而另一方則得到充裕的給養，這很可能是不公平的。

離婚時，法院會考慮在目前情況下，讓雙方遵守協議的做法是否公平。

4.兒童監護和兒童撫養費不受婚前協議監管

您和伴侶可以在婚前協議就照顧兒童安排達成共識。然而，若婚前協議剝削子女的合理需求，如他們的日常需要和開支，這並不公平。於婚前決定子女撫養費問題亦為時尚早。

5.儘早和坦率商討婚前協議

財務和披露個人資產的話題可能很敏感，然而結婚更需要坦率和誠實。因此儘早與伴侶坦率地討論婚前協議有助穩固關係，避免將來出現爭論、不符現實的期望或誤解。

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責任編輯︰王明芳