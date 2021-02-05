【核試悲劇】前蘇聯核試場曾引爆456顆核彈　輻射遺禍哈薩克釀百萬人悲劇

▲ 前蘇聯核試場曾引爆456顆核彈，輻射遺禍哈薩克釀成百萬人悲劇。

位於哈薩克東北部的「塞米巴拉金斯克基地」（Semipalatinsk），曾是前蘇聯時期的核武器試驗場，在1949至1989年40年間曾引爆過456顆核彈，官方估計超過40年來共有逾百萬人受輻射影響。如今多年過去，當地居民仍持續出現癌症及畸形症狀，自殺率也比一般地區高4倍。

▲ 1歲9個月大的嬰兒，在當地孤兒院睡覺。（法新社）

綜合外國媒體報道，塞米巴拉金斯克是世上碩果僅存、仍有成千上萬人居住的前核武器試驗場。前蘇聯統治時期，曾在當地進行500多次核試驗，在空中投放或在地底引爆共456顆核彈，估計多達數以萬頃土地受輻射汙染，影響人數逾百萬人。

一直到1989年進行最後一次核試，蘇聯亦正式在1991年解體，基地也隨之關閉。但即使核試結束了，殘留輻射量仍遠高於人類生存安全標準，大量放射性物質殘留在空中及地上，嚴重影響當地人民健康，導致畸形、罹患各種癌症及患上罕見病情形頻生。

當地孤兒院自50年代起，收到有嚴重神經系統及身體異常疾病的嬰兒數目劇增。國際廢除核武運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）成員Alicia Sanders-Zakre表示，蘇聯多次核試已造成多人死亡，並衍生出殘留核輻射問題，禍延數代，世世代代也飽受疾病摧殘。

當地人罹患血癌、肺癌、乳癌、食道癌、胃癌及甲狀腺癌數量，是其他地區的幾倍，甚至有指自殺率高於全國平均4倍以上。

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而即使輻射影響深遠，有報道卻指出政府從未告知人民生活在輻射區的知識，仍未提供適當援助，甚至傳出鼓勵人民喝伏特加抗輻射，並縱容當地畜牧者將含輻射的肉類銷售至鄰近地區，令人當地居民是被當成白老鼠進行實驗。

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責任編輯：羅嘉欣