【有著數】廿一堂 X 櫻桃小丸子理髮廳　剪頭髮有機會享免費丼飯【內附詳情】

今個周末，廿一堂誠邀各位朋友親臨樂富新店的「小丸子理髮廳」，只要你完成櫻桃小丸子角色髮型挑戰，廿一堂便會請你免費食丼飯，挑戰越大膽髮型，就可換到越豐富獎品，與大家有福同饗，有肉同丼！

日本著名卡通片《櫻桃小丸子》已推出超過30年，因有趣窩心劇情而深受各年齡層觀眾喜愛，香港也有大量粉絲支持，而主角櫻桃小丸子與一眾同學的造型亦深入民心，特別是他們的髮型更是經典標誌。

日式燒丼專門店廿一堂與櫻桃小丸子聯乘推出「小丸子理髮廳」，由2月5日至2月7日（星期五至日），廿一堂位於樂富廣場A區的新店將化成特色理髮店。

而且邀請專業髮型師駐場，為大家免費剪出4款櫻桃小丸子角色髮型：小丸子的「鋸齒蔭」Bob頭、小玉的孖辮Look、花輪同學的偏分大波浪瀏海、丸美同學的超短剷青，歡迎大人與小朋友齊齊挑戰。

客人可自由選擇想挑戰的難度，完成後自拍並上載到個人社交媒體，即有豐富獎品，挑戰越大膽髮型，獎品越豐富！活動期間，小丸子公仔更會於星期六及星期日，下午1時至3時現身與大家合照。





同場除精美的「小丸子理髮廳」，廿一堂深明香港人農曆新年喜歡打麻雀，我們亦準備了充滿農曆新年氣氛的櫻桃小丸子麻雀牆打卡位為各位新年開運，櫻桃小丸子與家人穿上傳統新年服飾，預祝大家在新一年盤滿缽滿。

只要在這幅櫻桃小丸子麻雀牆前打卡影相並加上指定Hashtag與地點，均可獲得廿一堂免費送出的小丸子新春利是封一套，限量發售，先到先得，送完即止。

若然顧客今個周末真的沒法親臨樂富分店亦無需失望，因為由即日起至2月14日，只需於廿一堂所有分店優顧指定金額，即可免費換購櫻桃小丸子新春利是封。另外由即日起至3月2日，大家也可換購多款「廿一堂 X 櫻桃小丸子」聯乘精品，包括T恤（成人款式為小丸子爺爺；小童款式為小丸子）及小丸子毛巾，數量有限，記得要搶先換購。

正值今年是牛年，廿一堂於2月9日至26日會推出售價68元的應節「鴻運丼牛」：麻辣燒牛．燒牛舌丼，喻意2021年鴻運丼頭，一路大發！

「小丸子理髮廳」活動詳情

活動日期：2月5日至2月7日（星期五至日）

活動時間：12:00 - 18:00（星期五）

11:00 - 18:00（星期六至日）

地點：廿一堂 Nijuuichi Don 樂富新店，樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1161-1162號舖

「小丸子理髮廳」獎品

挑戰小玉同學髮型：免費享用主套餐（午餐/ 晚餐） 2次

花輪同學髮型：免費享用主套餐 （午餐/ 晚餐） 4次

丸美同學髮型：免費享用主套餐 （午餐/ 晚餐） 6次

小丸子同學髮型：免費享用主套餐 （午餐/ 晚餐） 12次

*現場工作人員會講解各丼飯換領詳情

「廿一堂 X 櫻桃小丸子」聯乘精品換購詳情

換購日期：即日起至2月14日

小丸子新春利是封：優顧港幣100元或以上即可免費換購

換購日期：即日起至3月2日

型格T恤，成人款式（小丸子爺爺）：優顧任何套餐加港幣88元即可換購

型格T恤，小童款式（小丸子）：優顧任何套餐加港幣68元即可換購

小丸子毛巾：優顧任何套餐加港幣48元即可換購

全線特別限定「鴻運丼牛」

推出日期：2月9日至26日

售價：$68（跟餐配麵豉湯 / 玄米茶 / 汽水）

責任編輯：司徒家傑