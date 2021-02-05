【父母期望】爸爸只在乎學業考不到會打罵 兒子缺乏關愛淪落成邊緣青年

▲ 爸爸和兒子matter的事情截然不同，爸爸看重成績，兒子要高分，才可滿足他的期望。

亞仔zoom 科學堂的時候，我聽到老師講有關「matter」的定律：「Matter(物質）是有重量且會佔有空間的。」

一言驚醒夢中人（亞仔zoom的時候我確實非常眼瞓），這句說話很有意思，不但用於科學，也可以代入心靈的matter。你matter的事情，絕對會佔你內心很多空間，亦會有相當的重量。

最近和這位少年閒談，他告訴我最怕爸爸，因為他很惡，如果成績不好，爸爸會狂鬧，兼且藤條炆豬肉，更試過士巴拿打手掌。少年其實好想和爸爸可以輕鬆傾偈、大家快快樂樂地開玩笑，但爸爸只關心他的學業，沒有和他玩過，記憶中也沒有甚麽愉快的父子時光。

對少年來說，關係是非常重要的matter ，需要注滿他心靈的空間。如果他能夠感到爸爸的愛意和接納，便會滿足。然而，爸爸和兒子matter的事情截然不同，爸爸看重成績，兒子要高分，才可滿足他的期望。

畢竟，成就一直是很多人的滿足，無論對自己或兒女，只要成就滿滿佔據內心，內心便會膨脹給你安全感，感覺非常良好。 不過，無人擔保可一世成功，當遇到種種失敗，內心很容易洩氣，沒有了重量，會感到很空虛、很飄蕩。

顯然易見，父子matter的事情完全相沖，大家無法溝通。當孩子內心空間無法被爸爸的愛去填滿，唯有找其他東西取替，我家青年經常以打機、毒品、朋友 ........等去滿足，也是很多癮癖開始的原因！

夫妻關係亦然，以往是彼此的重心，對方是自己最matter的對象。但當大家所matter的不再一樣：你重事業、我重子女；你要空間、我要支持；你想相處、我想休息...........。如果得不到共識，不能協調，再容不下matter 對方，兩顆沉重的心便跌得一地碎片，曾經matter的家庭也會變得同樣脆弱！

一位曾加入黑社會的少年朋友告訴我：「我唔介意幫朋友頂罪，因為我哋係兄弟！」

這位黑社會少年的家庭如同散沙，父母分離，各自再婚，他被阿婆湊大，但婆婆不太懂理會他。對少年來說，黑社會兄弟反而更像家庭，無論他做對做錯都會在他身邊，亦會為他岀頭，難怪青年可以為他的兄弟坐監，因為他最matter是有人陪伴。然而，黑社會令他的性格更陰暗、更暴戾。其實少年渴望溫暖家庭，如果他的家人能夠Matter，少年絕不會如此自願墮入暗黑之中的。

每人都有各自matter的事情，要搞清甚麼是值得matter?甚麼是虛幻的泡沫，令內心膨脹一陣子，然後瞬間消逝 ，一不小心，還會令你和身邊的人遍體鱗傷。

現在佔你所有內心空間的事情，是否真正matter? 或許這是新年很值得反省的問題！

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文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。