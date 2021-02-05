【新冠肺炎】油麻地封區初步確診個案屬康復者　當局澄清未有找出新個案

▲ 當局澄出油麻地封區找出的初步確診個案屬康復者。

疫情持續，政府2月4日晚上再發出限制與檢測宣告，將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，行動今早（5日）清晨完成，找出一宗初步確診個案。

油麻地指明「受限區域」截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，交由衞生防護中心會跟進。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會中指出，經再核實該宗初步確診個案人士資料，發現屬一名康復病人，體內驗出抗體，故即昨日的封區行動中並無發現新增確診個案。

至於早前佐敦長樂街22號封區檢測找出的不確定個案，張竹君表示，該名男子入院後最後病毒測試為陰性，其身上亦驗出抗體，可能是之前沒有病徵的確診個案。

油麻地「受限區域」一帶今早解封情況：

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記者：郭詩詩