  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (週五) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】油麻地封區初步確診個案屬康復者　當局澄清未有找出新個案

社會 17:23 2021/02/05

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

當局澄出油麻地封區找出的初步確診個案屬康復者。

疫情持續，政府2月4日晚上再發出限制與檢測宣告，將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，行動今早（5日）清晨完成，找出一宗初步確診個案。

油麻地指明「受限區域」截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，交由衞生防護中心會跟進。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會中指出，經再核實該宗初步確診個案人士資料，發現屬一名康復病人，體內驗出抗體，故即昨日的封區行動中並無發現新增確診個案。

至於早前佐敦長樂街22號封區檢測找出的不確定個案，張竹君表示，該名男子入院後最後病毒測試為陰性，其身上亦驗出抗體，可能是之前沒有病徵的確診個案。

油麻地「受限區域」一帶今早解封情況：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】今日新增37宗確診個案　9宗源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增37宗確診個案　9宗源頭不明
【新冠肺炎】深圳抵港39歲商務豁免人士確診　最近一周留在香港暫列本地個案
今日 16:46
【新冠肺炎】深圳抵港39歲商務豁免人士確診　最近一周留在香港暫列本地個案
【新冠肺炎】警方已尋回失聯確診患者正送往亞博　未知其行蹤情況
今日 16:57
【新冠肺炎】警方已尋回失聯確診患者正送往亞博　未知其行蹤情況
疫情 傳染病 張竹君 衞生署 衞生防護中心 油麻地 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞　Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】
11:56 2021/02/04
【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞　Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】
【陀槍師姐2021】陳豪成TVB吸金王疫巿搬大屋　陳茵媺為愛巢裝修豪宅曝光【多圖】
16:00 2021/02/04
【陀槍師姐2021】陳豪成TVB吸金王疫巿搬大屋　陳茵媺為愛巢裝修豪宅曝光【多圖】
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢
15:09 2021/02/03
【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢