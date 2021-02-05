駱惠寧：香港迎來「由亂及治」重大轉折　提出未來四個「判斷」

▲ 中聯辦主任駱惠寧發表講話。（中聯辦影片截圖）

中聯辦今日在網上直播新春酒會，中聯辦主任駱惠寧發表約10多分鐘的講話，指2020年過得極不尋常，世界在變，新冠肺炎疫情全球爆發，世界經濟嚴重衰退，形容人類共同經歷一場驚心動魄的風險挑戰。他指出，世界在變，國家在變，香港也在變，指中央連續就港區國安立法等作出重大決策，街頭不再暴力肆虐，稱香港迎來「由亂及治」的重大轉折。

駱惠寧形容，過去一年的「香港之變」，是撥亂反正，把變形走樣都糾正過來，認為「一國兩制」必將沿著正確方向行穩致遠。他又對香港未來有四個判斷，包括：

１）「一國兩制」方針不變，且一國底線更牢，兩制活力會更大。他認為，香港繼續堅持愛國者治港，堅守一國原則，落實中央全面管治權，香港才能繁榮穩定，長治久安。

２）憲法、基本法賦予的權利不會變，守護香港安寧的能力會更強，維護國家安全的成效會更好。他認為，香港堅決執行國安法，堅持在法治軌道上彰顯民主自由，拒絕落入泛政治化的漩渦，拒絕脫離良政善治的初衷，香港才會有規有矩，家和人興。

３）大家習慣的生活方式不會變，且發展經濟、改善民生的步伐會更大，市民生活質量會提高。駱惠寧指，政府拿出更精準有效的施政措施，逐步破解就業、土地、房屋等深層次矛盾，香港市民才會有更多獲得感、幸福感、安全感。

以及，４）自由市場優勢、面向世界格局不會變，且融入國家發展的空間會更大，參與國際競爭的底氣會更足。他指出，香港用好共建「一帶一路」，大灣區等的重大機遇，當好國內大循環「參與者」，做好國內、國際雙循環的「促進者」，增強競爭力，香港才會「風雨不動安如山」。

駱惠寧又說，自己到香港履職中聯辦主任已一年，最大的感受是「對香港這個家更有信心」。他又分享四個難忘瞬間，分別包括去年七一，香港國安法落實後，100多首漁船在維港巡遊，拉起「國家安全」的標語；去年8月，內地援港抗疫隊伍來港支援政府的全民自願檢測計劃；去年國慶中秋時，他到小西灣、深水埗探訪老人家及劏房戶，深感香港恢復經濟紓解民困不容遲緩；以及去年除夕，本港電視台與內地聯合制作跨年晚會。

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責任編輯：李淇

