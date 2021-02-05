【整容疑雲】韓星泫雅再陷整容疑雲　右眼閉合異常一大一小及激凸蘋果肌

▲ 韓星泫雅再陷整容疑雲，右眼閉合異常。

韓星泫雅再陷整容疑雲。早前因舊病復發而延遲回歸的泫雅最近以新曲《I’m Not Cool》回歸，雖然身材火辣又艷麗，但不少網民關注到泫雅在MV及表演舞台時，右眼持續閉合異常的問題，加上激凸蘋果肌，讓整容話題再熱議。

網民留意到，泫雅在MV及舞台表演中，多次雙眼出現一大一小的問題，右眼睜眼速度與左眼明顯不同步。

眼睛閉合異常全過程：

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對此，網民質疑泫雅的右眼是否有點問題，或懷疑是整容問題：「每次看她跳舞就覺得像看個獨眼龍​」、「有點像上眼瞼肌無力」、「右眼睜眼總是慢半拍」。粉絲則擔心泫雅的身體未完全恢復。2019年，泫雅曾在IG發長文揭自己於2016年初步診斷患上抑鬱症和恐慌障礙，後來又患上「血管迷走神經性暈厥」。

另外，又有人提到泫雅的蘋果肌及顴骨異常凸出，與以往差別太大：「Trouble Maker時樣靚身材正！現在對她真誇不出口」、「豐唇後好像老了10歲」、「有點似木偶Billy」。泫雅並非首次被質疑整容，此前亦因嘴唇豐滿而被指豐唇及被批評「像45歲的大媽」。

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並慨嘆以前的泫雅更美更健康：

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不過她不時都會上傳素顏照或淡妝照「反擊」網民：

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同場加映：曾主演韓劇《宮》、《咖啡王子1號店》的36歲韓國女星尹恩惠，數年前經歷服裝設計比賽抄襲風波後，人氣大不如前。近年尹恩惠熒幕演出減產，反而活躍在YouTube、IG等網絡平台分享日常。而她最近曬出的一張相片中，就被網民質疑為整容過度。相中可見她笑起來時，嘴角皺紋和蘋果肌異常顯眼，幾乎是連成一線，笑容僵硬。

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責任編輯：羅嘉欣