【移民加拿大做咩好】報告：加拿大2021年十大熱門職業　客服、司機、軟件開發都有份

▲ 加拿大政府日前宣布為開放新的工作簽證予香港人申請，令這個移民熱點再次成為港人的熱話。加拿大勞動市場在今年對哪些行業的人才較渴求？（法新社資料圖片）

加拿大政府日前宣布為開放新的工作簽證予香港人申請，放寬本港年輕人的移民條件，令這個移民熱點再次成為港人的熱話。而受新冠肺炎疫情打擊，加拿大的經濟亦正處於復甦階段，外電報道指出，還有超過三分之二的加拿大僱主計劃重新招聘因疫情而被解僱的員工。不過加拿大勞動市場在今年對哪些行業的人才較渴求？

人力資源公司Randstad Canada日前發布有關加拿大2021職業需求的報告顯示，預測今年較熱門的首十個行業職位。其中以客戶服務代表、司機、註冊護士為熱門工作首三位。

報告指，客戶服務代表的需求由於疫情全球大流行而需求急劇增加，公司客戶在情感上感到困擾、情緒低落，希望有能夠專業處理有關事務的人，根據客戶的情況進行面對面溝通。

對於司機的需求增加，就因為在疫情新常態下對各種類型的司機需求旺盛，尤其是貨車司機，較多是負責向醫院運送醫療用品，以及向加拿大各地的商店運送必需品。

而且由於需要重症護理的病患人數量增加，帶動對註冊護士的需求。據報告引述統計數字指出，加拿大到2022年，將需要超過6萬個護士來幫助解決人口老齡化問題。

其他十大熱門職位則包括：普通工人、電子工程師、軟件開發人員、會計、人力資源主管、財務顧問，以來自科技行業的招聘。

責任編輯：張寶燕