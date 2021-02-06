【封區檢測】元朗富來花園、馬鞍山恆安邨恆江樓逾千人檢測　沒有確診個案

本港疫情持續，政府2月5日晚上再發出限制與檢測宣告，將元朗富來花園，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

2月6日

【09:30】

元朗富來花園約576名居民接受檢測，馬鞍山恆安邨恆江樓突擊封區457名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府今日（6日）上午約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約九時三十分完結。

【22:25】元朗富來花園居民排隊進行檢測，出現長長人龍，懲教處處長胡英明到場視察。

元朗富來花園「受限區域」居民檢測情況：

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馬鞍山恒安邨恒江樓「受限區域」居民檢測情況：

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【19:40】7時35分馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆江樓列「受限區域」。

▲ （陳國峰攝）

馬鞍山恒安邨恒江樓「受限區域」圍封情況：

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元朗富來花園「受限區域」圍封情況：

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責任編輯：TOPick港聞組