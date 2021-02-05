《好好拍電影》成大阪亞洲電影節開幕片　導演文念中：感到非常榮幸

▲ 《好好拍電影》

第16屆大阪亞洲電影節剛在今日 (2月5日) 公佈，由文念中執導的電影《好好拍電影》為開幕電影。該電影節將於2021年3月5日至14日，《好好拍電影》將於3月5日在日本首映。

文念中執導的《好好拍電影》，內容是關於許鞍華這位傳奇導演的紀錄片，花長達4年時間，紀錄許鞍華導演的光影人生。

導演文念中對影片獲選為大阪亞洲電影節開幕電影而高興：「能夠和亞洲其它地區觀眾分享一個香港電影人經歷數十載人生起跌，初心未改，矢志不渝拍電影的故事，是個非常難得的機會，我感到非常榮幸。」