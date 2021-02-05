《好好拍電影》成大阪亞洲電影節開幕片 導演文念中：感到非常榮幸 娛樂 16:47 2021/02/05 分享： 熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 ▲ 《好好拍電影》 第16屆大阪亞洲電影節剛在今日 (2月5日) 公佈，由文念中執導的電影《好好拍電影》為開幕電影。該電影節將於2021年3月5日至14日，《好好拍電影》將於3月5日在日本首映。 文念中執導的《好好拍電影》，內容是關於許鞍華這位傳奇導演的紀錄片，花長達4年時間，紀錄許鞍華導演的光影人生。 導演文念中對影片獲選為大阪亞洲電影節開幕電影而高興：「能夠和亞洲其它地區觀眾分享一個香港電影人經歷數十載人生起跌，初心未改，矢志不渝拍電影的故事，是個非常難得的機會，我感到非常榮幸。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Netflix電影】南韓科幻片《勝利號》1·.7億製作 金馬影后得奬作 + 湯漢斯新片賀歲 13:58 2021/02/04 【Netflix電影】南韓科幻片《勝利號》1·.7億製作 金馬影后得奬作 + 湯漢斯新片賀歲 【算死草】葛民輝憶跟豬脷拍「嘴戲」秘聞 自爆不敢跟星爺鬥笑功：佢一定係焦點 18:00 2021/01/29 【算死草】葛民輝憶跟豬脷拍「嘴戲」秘聞 自爆不敢跟星爺鬥笑功：佢一定係焦點 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 15:16 2021/01/14 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 許鞍華 導演 頒獎禮 電影 日本