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【新冠肺炎】尚至醫療助護確診　袁國勇到大樓視察後認為未出現爆發

社會 21:08 2021/02/05

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袁國勇(左)視察後認為診所不涉爆發。(曾秋文攝)

一名於香港中環皇后大道中122號尚至醫療大樓16樓工作的登記護士確診感染新冠肺炎，尚至醫療集團指該名護士於2月1日進行新冠病毒測試，翌日確診。尚至醫療集團今日(5日)邀請防疫專家袁國勇教授及其團隊到大樓視察。

袁國勇表示，檢視診所內通風系統、污水喉管、各醫療程序流程後，認為診所並無疫症爆發，但診所16至19樓是共用通風系統，他建議為要消毒相關樓層。不過，確診護士上周五發燒求醫，但未獲安排做檢測，袁國勇指情況不理想，建議即使病人有輕微呼吸道病徵，都應該要進行檢測。

另外，袁國勇認為農曆新年前本港疫情應該沒法「清零」，但如若確診數字能維持在10宗以下已算很不錯，對疫情控制仍感到樂觀。

袁國勇(右)受邀到場視察。(曾秋文攝)



最新防疫措施，即看：

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尚至醫療集團發表聲明，為確保所有病人、到訪者、醫護人員及全體員工安全，尚至醫療大樓16樓將會由即日起關閉至周四（11日）以進行徹底清潔及消毒。曾與確診患者接觸的五名護士已進行病毒測試，結果呈陰性。他們已即時根據衛生防護中心的指引開始接受隔離。同在該樓層工作的醫護人員、尚至醫療大樓內其他醫護人員及員工已分別於2月1日及2日獲安排進行病毒測試，暫時尚餘兩份樣本尚未收到報告，其餘樣本皆為陰性。

集團亦表示，所有醫護人員及員工均定期接受新型冠狀病毒測試，醫療大樓每天定時進行清潔及消毒以確保環境衛生，所有醫護人員及員工於工作期間必須全程佩戴口罩，所有病人及到訪者進入醫療大樓時亦必須先量度體溫、佩戴口罩並潔淨雙手，並如實填賓健康申報表。

【醫護確診】中環尚至醫療大廈登記護士確診 大廈員工會接受病毒檢測。詳情即看：【下一頁】

同場加映：天氣凍、壓力大都可引發頭痛，中醫推介穴位按摩及食療改善問題：

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記者：曾秋文、曾卓鋒

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