【正能量】退休導遊義務接待來港國際學生　充當生活大使建立跨文化友誼

▲ 退休導遊Jo充當生活文化大使，接待來港讀書的國際學生，分別來自哈薩克、台灣、塔吉克及印尼學生，讓他們認識香港。

嚴靜儀（Jo）曾是資深的辦公室行政人員，直至7年前轉型為本地導遊，專接待外國旅行團。然而，去年因為疫情關係，她無奈要提早退休。縱然如此，Jo的專業知識和作為媽媽的細密心思仍然大派用場。事緣她3年前開始義務做接待家庭，照顧每年到理工大學讀書的國際學生。

「這班年輕人初次來港，人生路不熟，我很開心可做他們的定心丸。」53歲的Jo欣然地說。

予人感覺淡定穩重的嚴靜儀，曾任職物流公司、電影道具製造公司等，做過秘書，又曾當上老闆私人助理。2013年她考取了專業本地導遊牌照，入行後主力接待來港的印度旅行團，直至2020年初。「我本來打算做到60歲的，但疫情關係，我算是被迫退休了。」Jo說。

▲ 導遊的工作，令Jo跟結識到不少海外朋友。（被訪者提供）

雖然如此，Jo今年仍然肩負着接待外賓的使命，只是她是一位來自巴基斯坦的少女，現時以國際學生身份於理工大學讀書，而她已經是Jo幾年來第八位義務接待的學生了。她一邊說一邊給記者看曾接待過，分別來自哈薩克、台灣、塔吉克及印尼學生，跟她歡度不同節日的生活照。

曾接待哈薩克塔吉克學生

Jo稱，每位國際學生，她會照顧一個學年，即大約10個月。由於這些國際學生都是住宿舍的，所以作為接待家庭，她不用為學生提供住宿，只是以家長的角色給他們關顧及支援，帶他們四處觀光和認識及體驗香港文化。

她笑說：「學校曾問我可以照顧多少個國際學生，我就笑說以前帶團，一車都60人，結果學校每年都安排幾位學生讓我照顧。但他們的學業很繁忙，所以不會每個周末周日都找我們，許多時都是我主動找他們。」

▲ Jo曾當7年導遊，主力接待印度來港旅行團。（被訪者提供）

感恩兒子獲美國家庭照顧

為何會分文不取，甚至自願掏腰包去關顧一班來自海外的年輕人？Jo坦言是做接待家庭的出發點，跟其兒子曾受美國家庭的恩惠有關：「我個仔Ryan去了美國生活10年了，現在於美國當機師。他當年14歲就去田納西州讀書，全靠當地的Heriges夫婦當Host Family照顧他，讓他安頓下來。」

她續說：「雖然大家本身互不認識，但對方都肯無私地照顧我兒子，因此我很感恩，也希望以這對美國夫婦為榜樣，效法他們照顧來港讀書的海外學生。所以我一聽到理工大學有Host Family的計劃，我就報名了。」

▲ Jo感恩兒子Ryan 十年前往美國升學獲Heriges夫婦照顧，令Jo受啟發，3年前在港報名義務當接待家庭。（被訪者提供）

話說Jo未夠50歲已為退休生活作準備，參與了理大活齡學院的活動，因而有機會參加接待家庭計劃的面試甄選。她說：「沒有指定外語水準要如何，但就要求夫婦一起肩負這義務工作。」由於這些學生都19歲了，已經很有思想很獨立，大家文化、宗教背景也不同，所以Jo明白到彼此相處的關鍵，是要互相尊重。

「他們其實都好乖，很可愛。試過有人思鄉，有人考試成績欠理想，都會和我訴苦。又好像今年來港的學生，入境後獨個兒要去酒店隔離，我都會事事提點她。我有時也會安排我同期接待的幾個學生互相認識，好讓他們結交朋友。」

曾當童軍培養服務大眾的心

Jo自言中學時代曾當童軍，自此便培養出服務大眾的心。她已有17年義工服務經驗，服務對象多元化，一直致力策劃、統籌、帶領各種義務工作。

她說早年義工服務對象是自己所屬的社區，當年為此還報讀了會所管理的文憑課程。她曾在會所搞多元化的活動和服務，如親子蛋撻班、朱古力工作坊、特色社區圖書館等。作為媽媽的她，明白到許多小家庭都需要多些親子時間，因此所搞的活動都是以加強個人和家庭的向心力為宗旨。看到父母及其小朋友，甚至祖父母輩都跟她學做蛋撻，令她大有滿足感。

至於接待國際學生跟導遊工作如何比較？Jo指出兩者性質不同，但都源於她很愛香港，希望盡地主之誼，令海外人士對香港留下好印象。「最希望旅客回國後，會變成香港的ambassador！」對於國際學生，她就希望成為他們在港讀書時期的「定心丸」，若能在相處時間建立了跨文化的友誼，就是錦上添花了。

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義工做到老學到老

嚴靜儀做義工17年，服務對象多元化，而她對於服務長者更是熱心。如她由2018年開始當上紅十字會義工，協助進行「健康自家管」長者慢性病管理服務，上門探訪獨居、兩老獨居長者等，協助長者提升自我管理慢性病的能力。

「工作包括為長者量血壓、磅重，之後把有關的健康資料交給紅十字會跟進，又教他們慢性病的管理方法、提醒他們何時去覆診等。我們之前需要受訓一個月，並要通過考試才能做義工。」

Jo在2018年更參加了基督教家庭服務中心主辦「賽馬會50+創豐盛計劃」，成為其中一支勝利隊伍，獲初創基金資助，跟7位志同道合人士一起成立「同行有我」社企，提供專業個人化的陪行服務，關懷有需要的獨居及雙老戶長者。

Jo想法多多，她又透露：「我正計劃和另一社福機構，為認知障礙長者及其照顧者安排一些導賞活動，可惜因疫情關係暫時未能啟動。」她說盼能繼續發揮曾當導遊的所長，服務有需要的人士。

她又笑說，做義工沒有退休年齡：「就以我很敬佩的義工典範球姑（陳球）為例，她2019年過身，當時96歲，她91歲時曾是香港最老的義工。她曾經說，做義工好處多，因為經常接觸不同的人，又要學新事物，所以不會有認知障礙。」因此，Jo也打算繼續做義工，做到老學到老。

記者：胡慧雯