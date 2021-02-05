女護士以診所電腦將警員「起底」　被判服務令

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25歲兼職女護士於2019年8月從診所電腦系統取得1名警員個人資料，及後上載至Instagram，涉案女護士早前承認不誠實取用電腦罪等罪，今（5日）於九龍城裁判法院被判240小時社會服務令。裁判官指，案件涉違反誠信及公眾利益，被告不是為了金錢利益，卻為事主帶來滋擾及潛在風險。

涉案被告區婉泓（25歲）報稱兼職護士，被告早前承認目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，以及披露未經資料使用者同意而取得的個人資料共2罪。

案情指，2019年8月13日，被告使用診所電腦系統開啟警員22878的資料，及後拍照並上載到其Instagram賬戶。惟被賬號追蹤者，即警員25708發現並告知警員22878。

裁判官今判刑時指，被告早前認罪後曾獲准保釋候判，法庭及後考慮到案件涉違反誠信及公眾利益，判刑須起阻嚇作用，一度考慮將量刑起點訂在判囚9個月至1年，惟報告建議判被告社會服務令。

裁判官指，上訴庭沒有判刑指引，惟個人資料理應得到保護，卻往往是事主受傷害後才發現資料被取用。本案被告取用診所電腦犯案，涉及到公眾利益，而被告是針對事主職業而有目標地犯案，雖然目的非金錢利益，但令事主須承受被滋擾的風險，這比金錢目的更嚴重，因為金錢可以量化，但事主承受的風險持續。

裁判官續指，法庭亦須考慮到被告行為對事主帶來的潛在風險，雖然被告將事主資料上載1小時後已刪除，但現時智能電話普及，無法估計資料散播速度。被告已刪除自己的帳戶，亦令到警方無法追查帳戶的追蹤者，而被告可以刪去自己的發佈，但卻無法刪除其他傳播人士的發佈。

裁判官續提到，自2019年6月起，香港發生一連串社會活動，多次有警員個人資料被上載，法庭及後亦頒下禁制令，禁止針對警員的起底行為，在觸犯禁制令的案例中，被告均被判處21至28日監禁及緩刑1年，但案例中的被告多為轉發，但本案被告卻是資料首發者。

裁判官又指，被告是兼職護士，同時亦是一名全職幼稚園教師及正在進修學位課程，被告應該明白到無論出於任何目的，使用作惡手段均屬錯誤。

惟裁判官亦指出一系列減刑因素，指被告在事後受網民攻擊，精神受影響，而且被告因案失去從事5年的護士兼職，被告現時顯然感到後悔，被告事後亦承認其行為。法庭亦須考慮到被告初犯，案例亦指240小時的社會服務令等同於不短的刑期，被告在犯案前努力工作及進修，判監傾向會毀掉被告前途。

裁判官最終判被告240小時社會服務令，並提醒被告日後要三思而行，不能肆意行動，須顧及家人，日後重投社會；被告及其律師代表一度在庭上落淚。

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記者：王仁昌