【封區檢測】350休班消防救護通宵參與封區強制檢測 消防處：大家都不怕辛苦

▲ 消防處動員約350位休班消防同救護同事到場幫手。

政府2月４日發出限制與檢測宣告，晚上將油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，以及旺角上海街647-651號文華閣，列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測。香港消防處昨日出動350名休班消防及救護員參與行動，通宵完成工作。

香港消防處今天在facebook上撰文表示，油麻地及旺角的封區行動當中，消防處動員約350位休班消防同救護同事到場幫手。

消防處指，由於每次行動事前都須要保密，因此要在極短時間內安排人員出動。抵達「受限區域」後，各同事都立即分頭工作，包括上樓巡查、幫助住戶登記同做檢測查核等工作，務求在最短時間內完成行動，將對市民嘅影響減到最低。

每次參與特別行動嘅人員都需要通宵工作，但大家都唔怕辛苦，希望可以同市民一齊打贏呢場仗！

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油麻地及旺角的封區行動於今早（5日）約6時至7時完成，其中油麻地指明「受限區域」發現一宗初步確診個案；另於旺角文華閣有3名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。

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責任編輯:王明芳