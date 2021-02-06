【育兒心得】家長苦惱子女上網課成效差　麥明詩媽媽教路：首要培養自學能力

▲ 疫情下，不少家長苦惱子女上網課成效差，麥明詩媽媽麥何小娟教路首要培養自學能力。

疫情下，不少課堂學習都改為網課。為此，很多家長懊惱不已！我也很明白家長們的煩惱。

因為家長在家工作或其他原因，與子女一起待在家中，家長如何處理，自然影響子女的學習態度。

有得依賴，人就自然依賴。有得偷懶就自然不想做。

因此，家長們必須認定你們的方向和目標。

首要︰要培養子女的自學能力

這也是為何我一直都是雙職母親，一面兼顧工作，而另一面亦可以輕鬆兼顧培育子女的竅門。

自學能力源於一些成功感。試問，如果你讓子女要依靠你，才能上網課堂或完成功課，他們怎可能建立成功感？成功感是當發覺自己能做到一件事情（無論大小事情，尤其是一些之前做不到的事情）而產生的良好感覺。而這種良好的感覺，會產生勇往向前的動力！

故此，家長的第一步是要鼓勵子女要自己做。但是，很多家長告訴我，「子女根本做不到！」

這樣，家長就要先給他一個小目標。例如︰你自己做5分鐘 / 30分鐘，（視乎他的能力）。（說了，5分鐘……就是5分鐘，不要食言）。若他能做到，就鼓勵他已成功！告訴他，明天可以挑戰10 / 60分鐘，每天挑戰多一些。

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你知道嗎？明詩自小讀書都沒有自信心的，成績只是中下。能夠從一個小學時被同學小看的小女孩，慢慢地變成可以不斷挑戰自己的人，都是一小步一小步建立起來的。

所以，家長們，你們要下定決心，建立子女的自學能力。因為，這個能力，將會是幫助他們成為一個自己能夠面對困難，而能迎難而上的成功者。這個能力，亦跟建立自信心息息相關，下回再談！

文章獲「麥明詩媽媽 - 麥何小娟」授權轉載，麥何小娟facebook及IG。

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