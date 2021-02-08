【親子好去處】酒店歎下午茶偽機場之旅　尖沙咀秘密後花園看英式紅磚古蹟

▲ 港媽介紹酒店歎下午茶來趟偽機場之旅，再到尖沙咀秘密後花園看英式紅磚古蹟。

新冠肺炎疫情去年襲港，旅遊業無奈停擺，熱愛旅遊的港人整整一年留在香港，實在難以接受。港媽在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖介紹，因難忍旅行之癢，於是帶同女兒到臨近佐敦的一間酒店High Tea，順便來一趟偽機場的旅程。進入酒店大堂便是候機大堂，電梯門是前往登記閘口的通道，港媽興奮表示，「同囡囡扮喺機場閘口等飛去東京啊！」

酒店大堂玩味十足

港媽先帶同女兒到酒店餐廳享用下午茶，她表示餐廳樓底較低，裝修如普通餐廳。不過餐廳位於19樓，坐窗口位可看到維港海景。另外，餐廳亦設有戶外位，可她在前一天預約，所以未能坐窗口位。

港媽指，因酒店是3.5星級，所以大堂和餐廳的裝修不是很華麗，「但大堂的機場佈置增加玩味感 ，相信去Staycation 也不錯。」

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精緻下午茶餐造型精美

而下午茶餐分別有摩天輪或貝殼兩款，每款有5款甜點和5款鹹點 ，配一杯普通飲品。港媽表示食物的味道不過不失，但份量不算多，不過大讚摩天輪及貝殼的造型非常精美，

摩天輪還是可以被轉動，小朋友轉得很開心。

▲ 摩天輪可以轉動，小朋友玩得好開心。（Little twin stars龍鳳寶寶）

另外，港媽表示，餐廳親子度一般，所提供的小朋友高櫈高度合適和有安全扣，但比較舊及全場只有兩張。而且，女廁內雖沒有換尿片枱，但勝在夠闊寬。

▲ 食物的種類非常多。（Little twin stars龍鳳寶寶）

下午茶餐費用（2人）：(另收加一服務費) 平日：388元 假日：428元 下午茶享用時間： 下午2時30分至4時30分 下午4時30分至6時30分

Uptop Bistro and Bar

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526

交通路線：由酒店出發，面向馬路轉右，沿著漆咸道南直行至麼地道，向右轉入麼地道至中褔商業大廈和緬甸大廈之間，行入中褔商業大廈和緬甸大廈之間的小巷，凱譽隔離有一個入口向山上行，就是尖沙咀的後花園。

▲ 尖沙咀訊號山花園訊號塔。（Little twin stars龍鳳寶寶）

尖沙咀後花園放電

享用下午茶後，港媽帶同女兒到尖沙咀的後花園訊號山花園遊玩，小朋友可登上旋轉樓梯，登上英式紅磚建築上的訊號塔塔頂，看一看古蹟及海景，小朋友還可以跑一跑放電。

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訊號山花園

地址：九龍尖沙咀緬甸臺訊號山花園

入口：尖沙咀緬甸臺垃圾站旁

前往方法：尖沙咀站N5出口，沿摩地道步行至緬甸臺入口

訊號塔開放時間：星期一至日 上午9時至11時；下午4時至6時

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權轉載

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責任編輯︰王明芳