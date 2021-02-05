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【元朗車禍】消息指元朗瘋狂女司機自首　警方稍後交代案情

社會 19:03 2021/02/05

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

警方今（5日）拘捕一名女子（網上圖片）

元朗教育路昨晚（4日）發生一宗車禍，一輛黑色私家車疑撞向一輛停泊輕型客貨車車尾，客貨車男司機其後下車查看，但私家車女司機企圖踩油離去。警方今（5日）拘捕一名女子，涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案及駕駛未獲發牌照車輛。警方稍後交代案情。

事發片後即看：

    點擊圖片放大
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    +3

有途人目擊事發經過並拍片及上傳短片至社交平台。據網上片段所見，私家車車頭緊貼客貨車車尾，客貨車男司機擋在私家車前方阻止，惟私家車女司機未有理會繼續踩油越線掉頭，而男司機仍趴在擋風玻璃前，遭拖行約50米後則跌在地上。

事發後約10分鐘，警方接報涉事私家車與一輛269M路線巴士碰撞後翻側，消防到場後發現司機不知所終，翻車現場與教育路案發現場相隔約2公里。

元朗女司機疑撞車後不顧而去 撞人拖行50米再撼巴士翻車後逃逸。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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元朗 司機

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